Откровения украинских беженцев, уехавших в Польшу и Бельгию: побег от армии, выйти замуж и позагорать

Спекулируя войной, они выезжают за границу подзаработать и устроить личную жизнь Фото: REUTERS

Европа не справляется с наплывом беженцев с Украины, некоторые страны стали ограничивать количество помощи и пособий, отправляют работоспособных в центры занятости. Но, как рассказывают сами беженцы, они ехали не мыть заграничные туалеты и таскать ящики в магазинах. Хотели просто отсидеться и получить бесплатную помощь.

Бежать от армии решил один знакомый из Запорожья. Вместе с Лешей мы учились в Донецке. Говорит, что заплатил на границе своим же, украинским пограничникам, небольшую сумму - 1000 гривен (около 1600 рублей), и его пропустили в Крым. Оттуда добрался до Москвы и полетел в Турцию, где позагорал десять дней, а потом «надел маску бедного украинца» и полетел в Бельгию просить статус беженца.

- Почему в Бельгию?

- Там пособия больше, чем в Польше. Сейчас живу в небольшой деревне у семьи в двухэтажном доме. Получаю по 700 евро ежемесячно. Работать пока не буду, потому что, либо надо идти подметать или делать ремонт в домах, а на другие профессии уже требуют знание языка. А он сложный. Может, до Нового года все закончится, так нас и выпрут отсюда всех. Зачем мне потом этот язык.

- А чем занимаешься все дни?

- Ездил в Брюссель в зоопарк, посмотрел Эйфелеву башню – ничего особенного, если честно. У нас в деревне много украинок: одиноких и с детьми. Хотел с одной попробовать подружиться, так она сразу дала от ворот поворот, так как хочет тут остаться, а для этого ей нужно выйти замуж за богатого бельгийца. Учит язык.

- Вы между собой с украинками говорите на каком языке?

- На русском. Это в Украине могут толкнуть в спину, если услышат, что говоришь по-русски. Хотя сколько я наблюдаю, там тоже: одним можно, другим нельзя. Даже артисты – Маша Ефросинина топит за Украину, но при этом по-русски, Евгений Кошевой, который дружбан Зеленского по «95 кварталу», воевать не пошел, сейчас за границей концерты дает, отплясывает под песни на русском языке. А я что дурак погибать? Пересижу в Бельгии, потом вернусь.

Европа не справляется с наплывом беженцев с Украины, некоторые страны стали ограничивать количество помощи и пособий, отправляют работоспособных в центры занятости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изначально в Бельгии было немного беженцев, первой переполнилась Польша – сюда ехали из центральной и западной Украины. Приехала в Краков с сыном и дочкой моя знакомая Маша из Николаева.

- Нас поселили в санатории, потому что освободилась комната - перед нами семья съехала, а так мест почти нет. Никакой доброты и искренней заинтересованности нет, о нашей беде никто не хочет слышать. Видимо, украинцы, которые были перед нами, уже достали здесь. Не все же спокойно себя ведут. В магазинах видно, как местных прошибает током, когда они слышат украинскую речь, - рассказывает она.

Машу я знаю еще с университетских годов, она жила с мужем и детьми в Донецкой области, а когда начались бои, они сразу же собрали вещи и уехали в Николаев. Плакали во всех инстанциях, какие они бедные, как им нужны пособия, как их «обижали» в Донбассе. Противно было наблюдать. Потом их агрессия как-то поубавилась, работать пошли в детский сад и на завод. Стали учить украинский язык и называют себя исключительно украинцами. Детям запрещают смотреть мультики на русском языке.

- Мы знаем, что Украина победит и вся Европа потом будет извиняться, что принимали нас плохо, зажимали пособия, - говорит мне Мария.

Она говорит это, а я вспоминаю, какой Машка худенькой была, училась на хореографа, танцевала русско-народные танцы в Донецке. Теперь пышнотелая, агрессивная. Будто другая Машка. А прошло всего около десяти лет.

- Муж-то пошел воевать?

- Нет. Вообще-то у нас двое детей, если ты помнишь. А кто нас кормить будет, если с ним что-то случится. Украина будет платить? Я в декрете сидела, так пришлось и торты печь на продажу, и наволочки строчить под заказ. Не проживешь на эти копейки. Хотя нам в Польше тоже сейчас несладко, приходится покупать дополнительно еду, потому что той, что дают – мало. Я думала, что пособия скоплю и привезу потом в Украину, но приходится тут тратить на еду – беспредел, конечно, - жалуется Маша.

Но настоящий беспредел в мозгах Маши. Представляю, что она рассказывает там, в Польше. Плакать и жаловаться – это уже стало отличительной чертой украинцев. А европейцы начинают уставать от проблем и тягот от беженцев. Некоторые не только не хотят работать, но и постоянно воруют, скандалят и требуют говорить с ними по-украински, рисуют на стенах флаги Украины, устраивают флешмобы, останавливают движение транспорта. Ведут себя так, будто они дома.

Как рассказывают сами беженцы, они ехали не мыть заграничные туалеты и таскать ящики в магазинах. Хотели просто отсидеться и получить бесплатную помощь. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша первой ограничила выплаты компенсаций полякам, которые приютили у себя украинцев, к такому же решению пришла Литва – выплаты закончатся в конце лета. Беженцы переезжают из страны в страну, где еще платят пособия и можно получить бесплатную еду, одежду. Когда «тур по Европе» заканчивается, то не все спешат возвращаться на Украину, некоторые заезжают «в поисках тихой жизни» в Белоруссию.

- Работать на тракторе за 10 тысяч рублей они не хотят. Госвыплат практически нет, волонтеры выдают собранную от граждан одежду, крупы. Украинцы жалуются, что их плохо встречают, дают ширпотреб. Кто-то идет работать медсестрой или в магазин, но долго никто не задерживается, а потому что халявы тут нет, - рассказывает Екатерина, знакомая из Белоруссии.

Когда становится понятно, что выйти замуж и накопить денег не получилось, появляются мысли о возвращении на Украину. Беженцы снова делают угрюмые лица и жалуются дома уже на Европу, которая не приютила, не помогла вовсе или не по высшему разряду.