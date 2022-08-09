«Лом у жирного бока НАТО»: Зачем России военная база в Сербии

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ответил на вопрос о возможном размещении в Сербии российской военной базы. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко ответил на вопрос о возможном размещении в Сербии российской военной базы — мол, это зависит от желания самих сербов. Бьюсь об заклад: у многих генералов НАТО при этом наверняка было такое чувство, словно у них стоматолог вырывает щипцами зуб. Возможно, даже без наркоза.

Уж сколько сил в последние годы потратили Вашингтон и Брюссель дабы не допустить сближения России и Сербии, и все тщетно. И руки с хрустом выкручивали, затягивая в НАТО, и горы инвестиций обещали, и боевую технику за бесценок, а не поддался. И даже в качестве мести Белграду за непослушность натравили косоваров, - все равно не вышло.

Но давайте осторожно остудим и преждевременные мечтания наших патриотов: пока официально руководство Сербии о военной базе России на своей территории не заявляло. А Боцан-Харченко разъяснил, что такое решение является «суверенным делом самой страны, плюс это вопрос интересов России».

А теперь все-таки представим, что все вопросы о размещении нашей военной базы в Сербии Белград и Москва согласовали. Что это нам дает?

1. Прежде всего – это стратегическая победа Москвы: мы получаем сильный военный плацдарм в сердце Европы.

2. По сути, в тылу передовых группировок НАТО, нацеленных на Россию и Белоруссию, образуется острый «лом», приставленный к жирному боку Альянса. Он будет вынужден постоянно оглядываться.

3. Россия получает важного военного союзника и закрепляет свои позиции на одной из «командных высот» европейского континента.

4. Появление российской военной базы в Сербии неизбежно приведет к расширению военно-технического сотрудничества Москвы и Белграда. Равно как политического и экономического.

А вот тут в самый раз вспомнить о состоянии российско-сербского военного сотрудничества.

СПРАВКА КП

С 2015 года проводятся совместные военные учения, в т.ч. ежегодные российско-белорусско-сербские «Славянское братство».

27 июня 2021 года на юго-западе Сербии прошли крупнейшие военные учения «Молниеносный удар 2021», в которых использовалась полученная по спецсоглашению и купленная в России военная техника.

ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ

Скорее всего, российская военная база может быть дислоцирована в Нише

ВЗГЛЯД ИЗ БЕЛГРАДА

Глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель:

- Я непрестанно призываю президента Вучича отречься от Евросоюза и заключить военный и политический союз с Россией, предоставить русским военные базы на Балканах, и это будет нашей единственной защитой от НАТО. Но его политика сидения на двух стульях не имеет перспективы, так как с Запада все больше унижений и давления, а с другой стороны, я боюсь, что и Россия могла бы потерять терпение.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ КП

ЧЕТВЕРТЫЕ НА БАЛКАНАХ

Вооруженные силы Сербии занимают четвёртое место среди армий стран Балкан – и 61-е в мире. За последние годы они сделали сильный рывок вперёд. Главную роль в этом сыграло сотрудничество Белграда и Москвы: вооруженные силы Сербии безвозмездно получили от России:

шесть боевых самолетов МиГ-29,

пять вертолетов Ми-17В-5,

семь вертолетов Ми-35М,

30 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2МС,

30 танков Т-72МС.

Республика приобрела у России батарею зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1».

Ныне в вооружённых силах Сербии насчитывается около 80 тысяч солдат и офицеров, 304 танка и 1200 бронемашин, более 230 артиллерийских и 70 ракетных установок, 6 истребителей и 17 штурмовиков, а также 55 вертолётов, из которых 4 — ударные. Хотя выхода к морю Сербия не имеет, на Дунае действует речная флотилия, в которую входят 6 патрульных катеров, 4 минных тральщика, а также два понтонных батальона.