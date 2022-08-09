В Подмосковье раскрашивают танки из Китая и Белоруссии

На полигоне «Алабино» состоялось распределение танков среди участников конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022.

На полигоне «Алабино» состоялось распределение танков среди участников конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022.

«Танкисты в дни, предшествующие началу старта, проверили комплектацию и техническое состояние боевых машин, штатного вооружения 125-мм гладкоствольной пушки, 12,7-мм зенитного пулемета и 7,62-мм танкового пулемета Калашникова. Также экипажи проверили состояние средств связи. После принятия танки будут покрашены в красный, синий, зеленый и желтый цвета, определенные для выступающей команды по результатам жеребьевки, - комментируют в Минобороны России.

Отметим, что команды из Беларуси и Китая будут выступать на своих танках. Они привезли с собой по 4 танка: 3 будут участвовать в соревнованиях, а еще один будет ожидать участия на «скамейке запасных».

Для остальных сборных технику предоставило Минобороны России. Всего в конкурсе примет участие 61 экипаж из 21-ой страны.

В ближайшие дни на полигоне «Алабино» прогремят выстрелы: танкисты проведут пристрелку штатного вооружения.

На азербайджанской военно-морской базе Пута состоялась встреча глав делегаций стран-участниц конкурса «Кубок моря» АрМИ-2022 с командующим ВМС Азербайджана.

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На азербайджанской военно-морской базе Пута состоялась встреча глав делегаций стран-участниц конкурса «Кубок моря» АрМИ-2022 с командующим ВМС Азербайджана.

В ходе встречи командующий военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров отметил, что для организации и проведения соревнований в Азербайджане созданы все условия, которые соответствуют требованиям Армейских международных игр.

Также командующий отметил, что между военными моряками Прикаспийских стран сегодня сложились очень хорошие дружеские отношения. В завершении своих слов контр-адмирал Субхан Камал оглы Бекиров призвал команды к дружбе, сотрудничеству и успеху.

От российской стороны на встрече присутствовали глава делегации начальник отдела боевой подготовки Каспийской флотилии капитан 1 ранга Андрей Канищев и помощник военного атташе в Азербайджанской Республике полковник Андрей Алексенцев.

СПРАВКА «КП»

Международный конкурс по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря 2022» проходит в Азербайджанской Республике с 15 по 27 августа.

В конкурсе задействованы морские и наземные области военно-морской базы Пута. Участвуют команды Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран и Российской Федерации.

Моряки соревнуются в следующих упражнениях конкурса: артиллерийские стрельбы по морской цели, артиллерийские стрельбы по воздушной цели, артиллерийские стрельбы по плавающей мине, борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе, использование спасательных средств, морская выучка.

В дивизионе Каспийского региона в конкурсе участвуют по одному кораблю от ВМФ (ВМС) государств - участников Конкурса водоизмещением до 1000 тонн.