Актер устраивает пышное торжество на родине молодой жены Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Еще два года назад «Комсомолка» первой раскрыла одну из виновниц развода актерской пары Павла Прилучного и Агаты Муцениеце (подробности на сайте www.kp.ru). Тогда все думали, что актер ушел из семьи из-за интрижки со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Но друзья артиста поведали репортерам, что у Павла была и другая дама сердца, которая совсем недавно стала его официальной женой.

- Еще на съемках первой части сериала «В клетке» от Прилучного не отходила актриса Зепюр Брутян, - рассказали «КП» коллеги актера. - В какой-то момент Агата поняла, что у мужа интрижка, и прямо спросила у Паши: «Что происходит?» Тогда роман прекратился. Но уже после развода Прилучного и Муцениеце на съемках второй части «В клетке» Прилучный снова начал встречаться с Зепюр. Карпович знала, но терпела…

Павел и Зепюр устроят пышное торжество на родине невесты в Армении. Фото: СОЦСЕТИ

И вот в этом году артист все-таки определился с выбором и тайно женился на 26-летней Зепюр Брутян. Новая жена Прилучного - весьма миниатюрная девушка. При росте 160 см Зепюр Брутян весит всего 45 кило. Плюс ко всему Зепюр профессионально занималась художественной гимнастикой и пением, тембр ее голоса - сопрано. Девушка окончила Высшую школу сценического искусства под руководством Константина Райкина и теперь покоряет российский киноолимп.

Между тем штампом в паспорте артисты не ограничились. Они готовятся к большой свадьбе.

- Павел дал Зепюр свою фамилию, и в августе у них будет свадьба в Армении, - рассказали «КП» коллеги Прилучного. - Паша по-прежнему один из самых высокооплачиваемых артистов в стране, его съемочный день стоит от 500 тысяч рублей, но расходов у него немало. Все-таки еще алименты надо детям платить - 100 тысяч рублей в месяц на двоих детей. Свадьба - дорогое удовольствие, сейчас он думает, как свести к минимуму расходы, поскольку у Зепюр огромная семья.

Свадьба бывшего мужа стала полной неожиданностью для Агаты Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пригласили они пока только родственников, мол, исключительно семейное торжество планируют.

Как говорят друзья Прилучного, свадьба с Зепюр стала неожиданностью для его бывшей жены Агаты Муцениеце. Еще в мае их окружение было в полной уверенности, что экс-супруги сойдутся. Павел тогда ушел от Мирославы Карпович и возобновил общение с Агатой. Но потом снова пересекся на съемках с Зепюр, завязался бурный роман с последующим походом в загс. Приятели актера считают, что Зепюр напоминает Павлу юную Агату Муцениеце. Они и правда похожи - сравните сами.