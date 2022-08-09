Батальону Северного флота присвоено почетное наименование «Архангельский»

Командующий Северным флотом Александр Моисеев и глава Архангельской области Александр Цыбульский напутствовали военнослужащих «Архангельского» батальона на выполнение поставленных задач. Фото: Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства Архангельской области

Батальон мотострелков Северного флота ВМФ России получил почетное наименование «Архангельский». Об этом 9 августа сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Наименование региона воинскому подразделению присвоено не случайно: почти все бойцы, которые служат в нем, родом из Поморья.

- Батальону Северного флота ВМФ России присвоено почетное наименование «Архангельский». В этом воинском подразделении служат бойцы из нашего региона. Все ребята служат по контракту и прошли курс подготовки для участия в специальной военной операции на Украине. Им предстоит прийти на смену военнослужащим, которые сейчас служат России в зоне СВО, - рассказал Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

Губернатор Александр Цыбульский встретился с земляками и пожелал им военной удачи и победы. Фото: Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства Архангельской области

Глава региона специально посетил Печенгский район Мурманской области, где бойцы «Архангельского» батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Северного флота сейчас проходят подготовку. Александр Цыбульский вместе с командующим Северным флотом, Героем России адмиралом Александром Моисеевым встретился с земляками и пожелал им военной удачи и победы. - Пожали ребятам руки, передали приветы от родных и заверили, что поддерживали и будем поддерживать наших бойцов во всем, - рассказал губернатор Архангельской области.

Во время торжественной церемонии напутствия военнослужащих командующий Северным флотом Александр Моисеев подчеркнул, что народ России сегодня демонстрирует всему миру способность объединиться в трудные времена. Военнослужащие Вооруженных сил РФ, в том числе соединения береговых войск флота, мотострелков и морской пехоты, в ходе специальной операции на Украине обеспечивают безопасность жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также граждан России. Александр Моисеев отметил, что присвоение батальону почётного наименования региона – это важная традиция и высокая честь. - Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных Сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые непосредственно принимают участие в СВО.

Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят. Товарищи-североморцы, так было всегда: главная задача государства – это обеспечение безопасности нашего народа. Сегодня именно вы решаете эту задачу, обеспечиваете мирное небо своим близким, своим родным, своим землякам. Я искренне вам желаю побед, реализации всех тех задач, которые перед вами стоят, и нет сомнений, что так и будет, – подчеркнул адмирал Александр Моисеев.

Губернатор Архангельской области вспомнил свой день присяги, который он до сих пор считает одним из самых важных в своей жизни. Александр Цыбульский десять лет служил в Российской Армии и понимает, что присяга - это святое. Глава региона обратился к бойцам со словами благодарности за готовность с честью исполнять свой воинский долг и пожелал им после выполнения поставленных задач благополучно вернуться домой, где их любят и ждут. - В 1996 году, будучи курсантом военного учебного заведения, я дал воинскую присягу, как это сделал каждый из вас. Прошло много лет, так повернулась жизнь, что я не служу сейчас в Вооруженных Силах России, но могу сказать, что тот день стал для меня самым важным в жизни. Это то, от чего я никогда не откажусь: и верность своей Родине, и готовность пойти и сражаться за ее свободу и независимость, помогать братским народам. Это тот долг, который живет в каждом мужчине. Я глубоко убежден в том, что вы с доблестью и честью справитесь со всеми задачами, которые стоят перед Российской армией, – рассказал глава Архангельской области. Александр Цыбульский уверен, что присвоение почетного наименования «Архангельский» поможет бойцам батальона постоянно чувствовать поддержку земляков. В свою очередь, глава региона пообещал оказывать военнослужащим всестороннюю помощь. - «Архангельский» батальон – это не только географическая привязка.

Это говорит о том, что вы будете находиться под защитой и покровительством архангела Михаила, который на Руси всегда считался покровителем воинов, бьющихся за правое дело, людей, которые защищают свою землю, свой дом, своих родных, – подчеркнул губернатор Архангельской области. С инициативой присвоить одному из воинских подразделений почетное наименование региона в начале июля выступили ветераны Вооруженных сил из Архангельской области. Их предложение поддержал командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Подготовка мотострелков батальона «Архангельский» велась с учетом опыта, полученного Вооруженными силами РФ в ходе спецоперации на Украине. Александр Моисеев отметил, бойцы «Архангельского» хорошо зарекомендовали себя в решении различных задач, в том числе и во время специальной военной операции на Донбассе.