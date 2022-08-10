Как Леонид Брежнев и Андрей Громыко помогли Эльдару Рязанову "протащить" на экраны "Гараж"

Теперь зрители смогут увидеть фильм "Гараж" в новом цифровом качестве. Фото: кадр из фильма

Теперь зрители смогут увидеть фильм "Гараж" в новом цифровом качестве. Мы решили вспомнить, как создавалась эта замечательная картина.

Существует несколько версий, что побудило Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского к написанию сценария. По одной версии, идея всецело принадлежала Рязанову. Он был пайщиком гаражно-строительного кооператива. И однажды ушел потрясенный с очередного собрания пайщиков. Об этом режиссер рассказал в своей книге «Неподведённые итоги». Дело в том, что сократили земельный участок, отданный под застройку гаражей. Автомобильных боксов в кооперативе стало меньше. И надо было исключить нескольких пайщиков. На жертвенный алтарь были принесены люди «рядовые», без связей и защиты. Когда огласили фамилии исключенных, большая часть пайщиков, облегченно вздохнула... Исключенное меньшинство начало отчаянную борьбу за право остаться в кооперативе. Дебаты перешедшие в склоку. Рязанов оказался среди "трусливого большинства": его не исключили из кооператива. Он даже возмущался поведением правления, но не вслух: «Фактически тоже промолчал...». Приехал домой очень расстроенный, как оглушенный. И захотел поставить об этом фильм, чтобы хотя бы так компенсировать трусость, проявленную им на собрании.

Съемки фильма "Гараж", 1979 год Фото: ТАСС

По другой версии, историю о борьбе пайщиков кооператива рассказал драматург Эмиль Брагинский. Он тоже был одним из пайщиков, но не гаражного кооператива, а ТСЖ "Дом творчества "Искусство"" под Икшей, в котором приобрели квартиры исключительно люди известные: Николай Крючков, Всеволод Санаев, Иннокентий Смоктуновкий, Петр Тодоровский, Микаэл Таривердиев, Алла Демидова, Людмила Хитяева и многие-многие другие знаменитости. По воспоминаниям очевидцев, собрания кооператива каждый раз завершались бурными выяснениями и даже драками. Кстати, имел отношение к этому дому творчества и режиссер Эльдар Рязанов. В то время он был женат на редакторе «Мосфильма» Нине Скуйбиной. У их семьи тоже была квартира в этом ТСЖ. Как бы то ни было, но история "Гаража" архитипическая для того времени.

У Эльдара Рязанова не было проблем с выбором актеров на главные роли. Более того, роль писалась специально на Георгия Буркова Фото: кадр из фильма

ВЫБОР АКТЕРОВ

У Эльдара Рязанова не было проблем с выбором актеров на главные роли. Более того, роль писалась специально на Георгия Буркова (он сыграл обаятельного механика-золотые руки Фетисова). Какому еще другому артисту можно было доверить реплику: «Я за машину родину продал!»? Каким положительной харизмой должен обладать артист, произносящий эти слова, чтобы вызвать смех, а не презрение! «Народность» Буркова помогла избежать двусмысленности.

Роль матери-одиночки Малаевой, забитой жизнью «шмакодявка», но не потерявшей принципов, Рязанов и Брагинский писали на Ахеджакову. Ее персонаж должен был нести в себе «бациллу совести».

После того как Рязанов остановился на актерских кандидатурах, он принялся объезжать главных режиссеров московских театров: Олега Ефремова, Андрея Гончарова, Галину Волчек, Юрия Любимова с просьбами, уговорами, заискиванием… Фото: кадр из фильма

После того как Рязанов остановился на актерских кандидатурах, он принялся объезжать главных режиссеров московских театров: Олега Ефремова, Андрея Гончарова, Галину Волчек, Юрия Любимова с просьбами, уговорами, заискиванием… «отдать» на полтора месяца нужного ему актера. А нужны были ему тридцать свободных от репетиций, не занятые на съемках, не уезжающие на гастроли, при этом подходящие к написанным ролям, и, главное, талантливые артисты. А талантливые всегда нарасхват. На съемке собрались «звезды» нашего театра и кино. Поэтому снимали фильм в кратчайшие сроки – за 24 съемочных дня. Напряжение, с которым трудились все, было огромным. Но съемки не сорвались ни разу. Актеры приходили больными, откладывали все другие дела, они были увлечены сценарием. «Гараж», в отличие от других фильмов, снимался строго последовательно по порядку событий. Нарастание эмоционального градуса каждой новой сцены вытекало из накала предыдущего эпизода. Соперничество заставляло каждого артиста выкладываться изо всех сил и стараться заткнуть за пояс партнера.

СЦЕНАРИЙ ПРИНЯЛИ БЕЗ ПРАВОК

Как ни странно, острый сценарий был принят к постановке сразу, без всяких замечаний и поправок. Кроме того, он был напечатан в альманахе еще до начала съемок.

Руководство Госкино и «Мосфильма», очевидно, сочло его нужным и полезным. «Я закончил картину в мае 1979 года. Ленту, к моему изумлению и, конечно, радости, приняли почти без поправок, - вспоминал Эльдар Рязанов. - Заставили отредактировать всего пять или шесть реплик».

Экранная судьба фильма была довольно благополучна, хотя многие начальники встретили картину в штыки. Но нашлись и поклонники ленты. 120 копий было заказано по распоряжению министра иностранных дел Громыко для советских посольств за рубежом. «И, тем не менее, влиятельные звонки допекли Ермаша (Ермаш Ф.Т. - председатель Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии), и он вызвал меня к себе, - вспоминал Рязанов. - Суть нашего разговора сводилась к тому, что надо обязательно вынуть из фильма всю историю с рассказом академика о походе ученых на овощную базу... Я сказал, что вырезать это невозможно, так как повиснет вся линия персонажа, которого играл Леонид Марков, и застопорится фабульный ход, ибо все дальнейшие события в этом фильме вытекают из предыдущих. Ермаш тогда предложил переозвучить эпизод, вложить в уста героев совсем другие слова, сочинив иную историю. Я сказал, что подумаю... Через месячишко пришел к министру и с невинным видом предложил следующее: что, если научные работники будут сортировать на овощной базе не картофель, а, скажем, ананасы? Но Ермаш был совсем не глуп. Он сразу раскусил, что если картофель заменить ананасами, то в ситуации появляется издевка. Когда ученые посылаются на овощную базу сортировать и паковать картошку, это нормально. Вернее, ненормально, но понятно. А в случае с ананасами появляется элемент глумления. Министр потребовал от меня новой версии.

Съемки фильма "Гараж", 1979 год Фото: ТАСС

Тогда я подумал еще немного и предложил новый сюжетный ход: «А что, если всю лабораторию Смирновского отправили не на овощную базу, а послали убирать и мыть Олимпийскую деревню?» Это было взято из жизни. Готовились к Олимпиаде. И целые организации квалифицированнейших интеллигентов посылались подчищать за строителями. Министр представил себе разговор о том, как академики и доктора наук убирают мусор, моют пол и окна, чистят туалеты, и поежился.

- Ладно, черт с тобой! - сдался Филипп Тимофеевич. - Пусть остается все как было.

И я ушел победителем».

Реакция на фильм всюду была близкой к шоку. Зритель, разучившийся видеть на экране правду, не привыкший к резкому, откровенному разговору, картину принимал восторженно, с горящими глазами. Никто не мог поверить, что ТАКОЕ покажут советскому народу...

Руководители Госкино проявили в данном случае смелость и даже вольнодумство. И вот почему: буквально за несколько дней до сдачи «Гаража» состоялся очередной пленум ЦК КПСС. На нем Леонид Ильич Брежнев… призвал к острой критике недостатков, советовал не взирать на лица, не бояться вышестоящих. Госкино решило откликнуться на речь Брежнева о критике. Вот, мол, не успел Леонид Ильич чихнуть, а кинематографисты уже отозвались непримиримым, сатирическим фильмом. На этой волне Рязанову и удалось проскочить и сдать фильм без значительных потерь.