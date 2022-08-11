Ольга Кабо пытается отсудить у мужа-банкрота 26 миллионов

Ольга Кабо и Николай Разгуляев поженились в 2009 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бракоразводный процесс Ольги Кабо с ее последним мужем, обанкротившимся миллионером Николаем Разгуляевым, начался еще осенью 2020 года и тянется до сих пор. В прошлом году супругов развели, но они по-прежнему судятся за совместно нажитое имущество. Пережив скандальный развод, актриса решила бороться за свои интересы.

Жизнь на широкую ногу

Ольге Кабо 54 года, но выглядит она замечательно и моложаво. Актриса остается успешной и востребованной: играет в сериалах, театре. Недавно вышел новый фильм «Ловец снов» с ее участием.

Свою личную жизнь звезда старается не афишировать. Кабо дважды была замужем. С бизнесменом и политиком Эдуардом Василишиным она познакомилась в 29 лет на одном из кинофестивалей, где он был спонсором. Ради актрисы Эдуард развелся со своей женой. Предложил Кабо выйти замуж, но попросил оставить профессию - ревновал. В 1998 году у супругов родилась дочь Татьяна. И Кабо на некоторое время осела дома. Ей казалось, что она устроила личную жизнь и может спокойно наслаждаться материнством. Но, отсидев в декрете, заскучала по работе. Найти понимание с мужем, который был против съемок, не получилось. Со слов Кабо, все это привело к их разрыву. Она собрала чемодан, взяла дочку и уехала от мужа. В 2004 году они официально расстались. Имущество в суде не делили. Первый супруг сам вызвался платить алименты и финансово помогает выросшей дочке, хотя и обанкротился. Сначала он прекратил полномочия в качестве сенатора от Брянской области, потом потерял бизнес по торговле картофелем, после чего перебрался на ПМЖ в Лондон.

После первого развода длительное время Кабо не выходила замуж. Второго будущего мужа, бизнесмена Николая Разгуляева, актриса встретила в 40 лет. На тот момент предприниматель считался миллионером, сорил деньгами, жил на широкую ногу. В марте 2009 года они поженились. Кабо признавалась, что увидела в Николае крепкое плечо. Хотя знакомые судачили о ее скороспелом и малообдуманном браке. Говорили, что она совсем не знает Разгуляева, чтобы связывать с ним судьбу. Однако Кабо каждый раз всех убеждала, что счастлива. У Разгуляева была своя яхта, роскошный загородный дом, правда, оформленный на его родственника. Бизнесмен уже имел троих детей от прошлого брака, но хотел общего ребенка с Кабо.

Осуществить мечту удалось не сразу. Знакомые советовали воспользоваться услугами ЭКО, но актриса верила в чудо, и оно случилось. Кабо в 44 года родила сына Виктора.

С мужем и сыном Ольга переехала в загородный дом. Ее дочь от первого брака жила в Москве. Разгуляев щедро оплачивал любой каприз жены. А потом вдруг перестал, сказав, что пошли неприятности в карьере. Горькая правда вскрылась только после развода супругов.

Баснословные долги

Из судебных показаний Кабо стало известно, что они с мужем давали телеинтервью за деньги об их якобы благополучной супружеской жизни. А в реальности последние четыре года брака жили отдельно и почти не общались друг с другом. Поддерживали контакт только по вопросам общего сына.

- Наши отношения исчерпали себя, я понимала, что мы не будем вместе. Но расставание не сразу происходит, ведь сложно разрушить то, что было, сложно сказать об этом ребенку, - говорила актриса.

Впрочем, тут она немножко недоговаривает.

- Мой знакомый рассказывал, что приходил в гости к Кабо и Разгуляеву еще до того, как они разъехались, и Кабо ему жаловалась: мол, Николай совсем не зарабатывает, живут за ее счет. А какой женщине понравится, когда муж не добытчик? - рассказал «КП» один режиссер.

Но насколько у мужа огромные долги, актриса даже не догадывалась.

- Произошел момент, когда мы с Николаем перестали общаться, между нами появилось очень много недосказанностей. О том, что происходило в жизни мужа - крушение его бизнеса, какие-то безумные долги, - об этом я ничего не знала, жила в неведении, - уверяла Кабо.

Супруги еще долго скрывали бы крах своего брака, если бы кредиторы Разгуляева не начали через суд требовать возврата его долгов. Сумма оказалась гигантской - 362 миллиона рублей. Разгуляев потерял свою фирму, разорился, влез в кредиты, которые не мог отдавать, а проценты росли. Кредиторы потребовали возмещения с обоих супругов - жену привлекли соответчицей. Чтобы откреститься от притязаний, актриса спешно подала на развод, заявив, что ничего не знала о долгах и они с Николаем последние четыре года брака уже фактически не были мужем и женой. Один из кредиторов настаивал в суде, что развод фиктивный и нужен для того, чтобы вывести имущество. Кабо же уверяла: отношения с мужем давно себя исчерпали.

Суд решил, что не только прибыли, но и долги делятся пополам между разводящимися супругами, а значит, и долг мужа надо считать общим. Кроме квартиры, в которой живет актриса, все иное имущество, купленное во время брака (а это пять квартир в новостройке, акции, гараж, машина), на момент развода уже было арестовано в счет погашения долгов Разгуляева. Кредиторы бизнесмена требовали в суде разделить даже трехкомнатную квартиру, в которой жила Кабо. Но она сообщила, что купила ее в ипотеку, когда уже стала жить отдельно от мужа, и оплатила кредит из своих средств. В итоге Мосгорсуд оставил жилье за актрисой.

Актриса уверяет: последние четыре года они с мужем не жили вместе и общались только из-за сына. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новый этап борьбы

В этом году Кабо продолжила отстаивать в суде свои интересы. Все имущество, купленное в браке, уже распродали в счет погашения долгов ее экс-мужа Разгуляева. Но актриса потребовала денежной компенсации - половину от проданного совместно нажитого имущества с бывшим мужем.

В июле Мосгорсуд рассмотрел жалобу Кабо на решение районного суда о бракоразводном процессе и на этот раз присудил промежуточную победу звезде. Кабо настаивает, что последние четыре года их брака с мужем не жила, поэтому это исключительно его долги и она не должна за них отвечать. В помощь ей оказался оформленный в начале отношений брачный договор, по которому в случае развода все делится пополам. А Кабо после развода ушла в минус. Осталась лишь с одной квартирой, которую сама же и покупала.

Теперь актриса требует вернуть 50% денег, вырученных от продажи в счет долгов бывшего мужа акций (10 тысяч штук, именных), пять квартир в новостройках (площадью по 200 кв. м каждая), автомобиль, гараж - в общей сумме это 26 миллионов рублей.

Мосгорсуд полностью отменил прежнее решение нижестоящего суда и вернул дело на новое рассмотрение, признав право Кабо претендовать на половину проданного в счет долгов экс-мужа имущества. И, похоже, все идет к тому, что актриса добьется компенсации. Правда, деньги придется выбивать с приставами. Тоже дело непростое. Но это будет следующий этап.

А ЧТО ЕЩЕ?

Три года не помогает ребенку

Кроме претензии на половину имущества экс-супруга, Кабо подала иск о взыскании алиментов. Разгуляев объявил себя банкротом и не платит помощь на содержание десятилетнего сына. Так что актриса посчитала ему долг за три года. В пресс-службе Никулинского районного суда пояснили, что речь идет о сумме, равной двукратной величине прожиточного минимума для детей, установленного в Москве. В настоящее время это около 32 тысяч рублей в месяц. Актриса потребовала индексации этой суммы в два раза. Итого за три года алиментов набежало 1 млн 121 тысяча 790 рублей. Дело будет решаться в суде 17 августа.