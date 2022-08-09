В экономику Дальнего Востока вложат триллион рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Президент России несколько лет назад назвал развитие Дальнего Востока приоритетом для России на весь XXI век. В последние годы там активно строятся новые предприятия. Инвесторы вкладывают триллионы рублей. Тем не менее работы еще много. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым.

- Дальневосточные регионы, Арктическая зона – это территории, которые требуют особого внимания из-за своего геополитического положения. Президент определил стратегию их ускоренного развития. Она включает в себя целый комплекс мероприятий поддержки бизнеса, создания новых рабочих мест, комфортных условий для жизни людей, увеличения их доходов, - сказал глава правительства.

- Введено уже более полутысячи новых предприятий, вложено резидентами в экономику 2,1 трлн рублей инвестиций, создано 93 тысячи новых рабочих мест, - отрапортовал Николай Запрягаев. - Если говорить об отраслевой структуре, то у нас есть практически все: от рыбы и сельского хозяйства до судостроения и газохимии. Причём 75% вложенных инвестиций пришли преимущественно в перерабатывающие отрасли.

А вот на Курилах активность предпринимателей почему-то низкая. Всего 6 проектов. И это несмотря на беспрецедентные налоговые льготы от государства.

- Мало! Николай Олегович, мало! – отреагировал Мишустин.

Запрягаев заверил, что это только начало. Налоговый режим начал действовать лишь с января. К концу следующего года планируется построить около 35 новых предприятий. Правда, есть общая для всей России проблема – санкции.

- Более 700 компаний заявили о наличии рисков при новых условиях. Они стандартные: рост цен на сырье, проблемы с импортом критического оборудования, сложности во взаиморасчетах, - пояснил Запрягаев.

По его словам, для поддержки инвесторов правительство утвердило программу субсидирования процентных ставок. Первые 10 проектов уже получают эту поддержку, еще 15 получат ее до конца года. Общий объем - 10 млрд рублей.

- В целом в этом году планируем привлечь триллион рублей инвестиций по обязывающим соглашениям. Около 100 предприятий должны быть введены и около 600 млрд рублей все резиденты должны будут вложить в экономику Дальнего Востока. Это самое главное, - резюмировал глава корпорации.

- Привлечение инвесторов очень важно. Если будет хорошая инфраструктура, возможности для туризма, работы, бизнеса – естественно, социально-экономическая обстановка будет другой. Мультипликативный эффект от такого рода проектов очень большой, - резюмировал Михаил Мишустин.

Перспективы развития региона власти будут обсуждать уже в начале сентября. На традиционном Восточном экономическом форуме. Там ожидаются большие делегации из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В условиях санкций они становятся для России ключевыми партнерами. А Дальний Восток приобретает еще большее значение.