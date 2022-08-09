Владимир Путин: «Не лакируйте проблемы и не запихивайте под ковер»

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Фото: Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент по видеосвязи провел совещание с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Вообще с главами регионов Путин общается каждую неделю, но этот разговор получился необычным. Взять хотя бы начало!

- С чего хотели бы начать нашу встречу? - спросил российский лидер.

Не часто глава государства дает губернаторам в разговоре такую свободу. Обычно он сразу дает понять, что считает самым важным и что хочет обсудить. С другой стороны, Соколов во главе области только три месяца. О конкретных достижениях говорить рано, зато в ее проблемы вник уже с головой.

Врио губернатора традиционно рассказал и про плохое, и про хорошее. Так по его словам, работа над продовольственной безопасностью сыграла на руку агропромышленному комплексу региона - он вышел на пятое место в стране по производству молока. Более того, кировские фермеры могу полностью обеспечить область помимо молока, еще и мясом кур, яйцом и свининой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов. Фото: Александр Папырин/ТАСС

- И это не предел, - заверил Соколов, рассказывая, как «молочные фермы создаются одна за другой».

Кроме того, оружейный завод, который производил во время войны легендарные ППШ уберегли от 4-дневной рабочей недели. Но столкнулись с проблемой, что не хватает рабочих рук: что за 14 лет уехало 12% самых работоспособных жителей. Теперь задача сделать так, чтобы люди, во-первых, не уезжали, а во-вторых, даже приезжали работать. Тем более, что работы много, заверил глава региона. А еще надо приводить в порядок дороги, школы и больницы.

- Мы с Вами говорили при Вашем назначении, что есть вопросы, на которые нужно обратить особое внимание, - прервал Соколова президент. - Это, конечно, не в последнюю очередь, так называемые моногорода. Их всего 11 в области, и четыре из них находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать, надо заниматься самыми острыми проблемами.

При этом глава государства выразил уверенность, что Сколов подключит свои связи и опыт с предыдущего места работы:

- Конечно, Вам одному с этим не справиться, это понятно, нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами власти, у Вас все возможности для этого есть, имея в виду и Ваш предыдущий опыт работы.

До недавнего времени Александр Соколов работал в Управлении делами президента. Очевидно, у врио губернатора остались связи со всеми ключевыми министрами и политиками. Именно об этом и говорил президент.

Владимир Путин пожелал руководителю региона успехов и пообещал помощь со своей стороны.

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