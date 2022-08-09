Владимир Путин призвал бороться с алкоголизмом в моногородах

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Александром Соколовым. Фото: Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент по видеосвязи провел совещание с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым. Владимир Путин с главами регионов общается каждую неделю, но этот разговор получился необычным. Взять хотя бы начало!

- С чего хотели бы начать нашу встречу? - спросил глава страны.

Видит бог, не часто российский лидер дает губернаторам в разговоре такую свободу. Обычно-то он сразу четко дает понять, что считает самым важным и что хочет обсудить. С другой стороны, Соколов рулит областью только три месяца. О конкретных достижениях говорить рано, зато можно обрисовать видение дел.

Врио губернатора традиционно рассказал и про плохое, и про хорошее. Один оружейный завод уберегли от 4-дневной рабочей недели. Но рук в регионе не хватает, потому что за 14 лет уехало 12% самых работоспособных жителей. А еще надо дороги, школы, больницы ремонтировать. Денег на это нет… Зато если уж что-то строится, то только с одобрения жителей.

- Не нужно ничего запихивать куда-то под ковёр, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами, - прервал Соколова президент, когда, видимо, понял, что к самому главному врио губернатора придет еще не скоро.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов. Фото: Александр Папырин/ТАСС

Путин напомнил, за что надо взяться в первую очередь:

- Четыре моногорода в области находятся в такой ситуации, которая требует того, чтобы ими заниматься на постоянной основе. Низкие доходы граждан в этих моногородах приводят и к другой проблеме - высокому уровню алкоголизации населения. Я прошу вас обратить на это внимание, - еще раз поручил глава страны.

Соколов в ответ пообещал сделать все возможное, а потом в который раз пожаловался на нехватку денег.

- Вам одному с этим не справиться, это понятно, - согласился Путин.

- Нужно активнее взаимодействовать с федеральными органами, у вас все возможности для этого есть, имея в виду предыдущий опыт работы, - добавил он.

До недавнего времени Соколов работал в Управлении делами президента. Там он отвечал за Госсовет, в который входит вся верхушка российской власти. У врио губернатора остались выходы на всех ключевых министров и политиков. Такая близость к федералам действительно может помочь вытащить Кировскую область из нищеты.

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