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Общество9 августа 2022 12:37

Инвалидов I группы без сопровождающего запретят высаживать из общественного транспорта

Предложение «Единой России» поддержало федеральное правительство
Павел ЧЕРНЫШОВ

Сейчас как обстоит дело? Инвалид I группы в общественном транспорте едет один и не может приобрести по какой-то причине билет – нет денег, социальной карты или социального проездного. В настоящее время его могут вынудить покинуть транспорт. Инициатива партии устранит эту несправедливость.

Норма расширяет ранее принятый законопроект «Единой России» о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас штраф для водителей, кондукторов и должностных лиц за факт высадки из транспорта детей-безбилетников составляет от 5 до 30 тысяч рублей.

Автором документа стал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.

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