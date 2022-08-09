Фирму Валерия Меладзе оштрафовали за ломбард, фотоателье и автошколу

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО «Вантаж», в учредителях которой значится знаменитый музыкант Валерий Меладзе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей ООО «Вантаж», в учредителях которой значится знаменитый музыкант Валерий Меладзе. Камнем преткновения стал торговый центр «Вантаж» в Восточном Бирюлево. А точнее, торговые точки внутри и услуги, которые они оказывают.

Как значится в материалах суда, земельный участок на ул.Касимовской, 22а в аренду ООО «Вантаж» отдан до 2066 года. Вот только использовать его можно исключительно под торговлю продовольственными и непродовольственными товарами.

А проверка, которую в феврале прошлого года провели сотрудники Госинспекции по недвижимости, показала, что в торговом центре, кроме прочего, работают еще и ломбард, автошкола, фотоателье, а также ремонт одежды и обуви. То есть помещения используются под бытовое обслуживание.

Казалось бы, мелочь, но это нужно было узаконить отдельным соглашением. Что сделано не было.

Инспекция посчитала, что ООО «Вантаж» нарушило требования условий договора аренды земельного участка, после чего на контору составили административный протокол и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Это решение контора целый год пыталась оспорить в судах различных инстанций. 19 июля Арбитражный суд города Москвы в очередной раз признал штраф законным. Будут ли коммерсанты обжаловать его дальше, пока не ясно.