Хотел жить в отдельной квартире, но не дождался: умер 97-летний победитель шоу «Голос. 60+»

Печальная весть пришла 9 августа: Михаила Серебрякова не стало Фото: Алиса ТИТКО

«Нас все меньше и меньше»… Эту песню Михаил Серебряков пел в шоу «Голос. 60+» почти год назад. Зал не сдерживал слезы и одновременно восторг, ведь перед ними на сцене стоял 96-летний житель Зеленограда, ветеран Великой Отечественной войны, обладающий выдающимся голосом.

Через полгода после победы в шоу «Голос. 60+» корреспондент kp.ru ездила в гости к ветерану, как раз накануне Дня Победы. Оказалось, что это было последнее интервью. Михаила Серебрякова не стало 28 июля, но печальная весть пришла только сейчас. Родственникам было не до журналистов

- Да, знаю, прекрасный был человек. Очень жаль, что его не стало, - написал в соцсетях певец Олег Газманов, который был наставником у Михаила Ерофеевича в шоу «Голос. 60+».

Шоу закончилось и все стухло

О встрече с Михаилом Ерофеевичем мы договорились по телефону, он сам умел пользоваться мобильником. Любезно пригласил в гости – в скромную однушку в Зеленограде. Не хотелось задерживать ветерана долгими расспросами, но Михаилу Ерофеевичу самому хотелось поговорить, рассказать о своей долгой жизни, о своих счастливых днях и переживаниях:

- Знаете, у меня все в жизни было: семья, любимая жена, дети, внуки. А отдельного жилья к 97 годам так и не заслужил, вот живу в квартире внука. Чиновники присылали поздравления с победой в шоу «Голос», а на счет квартиры – разводят руками.

- А из проекта «Голос» никто не мог помочь?

- Это же шоу. Закончилось и как-то все сразу стухло. Олег Газманов звонил мне периодически. Вот мне в больницу нужно было, так он похлопотал.

Михаила Ерофеевича стали узнавать на улицах Зеленограда, молодежь подходила, чтобы сфотографироваться. Сам же он никогда не чувствовал себя звездой. Но и никогда не отрицал, что голос у него хороший. Петь его научила мама Анна Павловна, которая пела в церковном хоре. Маленький Миша часто ходил с ней.

Зеленоград для Михаила Ерофеевича – город, где он прожил последние 50 лет жизни, но родился он в 1924 году в селе Кременичи Новгородской области. Хотел быть машинистом, но попал на фронт – в танковую бригаду в Свердловске. Прошел всю Великую Отечественную войну. О победе узнал, будучи в украинском городе Ровно.

- Только нам было не до празднования победы. Там действовали вот эти сволочи, которые и сейчас в Украине… бандеровцы. Нас окружили вокруг лагеря, ловили солдат, убивали. Но чудом остался жив, - вспоминал Михаил Серебряков.

Михаил Серебряков рассказывал, о чем мечтает и почему петь должны все мужчины Фото: Алиса ТИТКО

Петь - значит продлевать жизнь

Воевать пришлось еще до 1947 года. Но как-то сразу повезло в любви – в кинотеатре встретил будущую жену Татьяну. Поженились, в 1949 году родился сын. Судьба в 1969-м году занесла в Зеленоград – позвали работать в научный центр электроники. Тут и остался.

- Меня в консерваторию звали петь, но жена сказала, что гастроли – это уже не семья будет. Но я все равно пел, это было как хобби, - рассказывал Михаил Ерофеевич.

Он участвовал в конкурсе «С любовью к России», пел на городских праздниках в Зеленограде, записывал свои песни, а потом знакомый баянист отправил кассету с записью его пения на Первый канал. Талант Серебрякова оценили сначала в программе «Старше всех», а через несколько лет позвали в проект «Голос. 60+».

- Знаете, я с песней никогда не расставался. У меня даже когда горло болит, я у врачей спрашивал: «А петь можно?» Они говорили: «Аккуратно можно». Всем полезно петь: и мужчинам, и женщинам. Это и для легких полезно, и для общего самочувствия, кровь циркулирует. Врач сказала, что я долго живу, потому что пою , - признавался Михаил Серебряков.

- Какие у вас планы на ближайшее время?

- Сейчас горло немного подлечу и поедем в деревню с внуком Дмитрием, так мне нравится в своем огороде хозяйничать. И картошечку свою выкапывать. Мне тяжело, конечно, но знаете, какой я способ придумал? Выкапываю, а потом подбрасываю и рукой раз – в ведро. Нагибаться уже тяжеловато. Понятно, что можно кого-то попросить и вообще куда мне ее столько? Но мне хочется что-то делать, обрабатывать свою землю.

Напоследок Михаил Ерофеевич рассказал, что ездил на могилу к жене Татьяне. Сквозь слезы вспоминал, что после свадьбы пришли в комнату, которую им выделили в Нижегородской области. И был только суп - одна тарелка на двоих.

- Танюша мне мясо ложкой пододвинула и говорит, чтобы я ел побольше… Мы ведь с ней так и не получили нормальных условий, хотя вместе прожили 65 лет. У меня только одна мечта осталась - получить свое жилье и не стеснять внука.

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