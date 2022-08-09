Секреты столичного метро: Почему тоннелепроходческие щиты называются женскими именами?

«Город для каждого». Под таким названием в Манеже в центре Москвы проходит выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов столицы. Увидеть их можно до 21 августа включительно.

В рамках деловой программы экспозиции гостем открытой телестудии «Комсомольской правды» стал генеральный директор компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков.

СТАНЦИЯ «КЛЕНОВЫЙ БУЛЬВАР» КАК ДВОРЕЦ

- Константин Владимирович, выставка посвящена основным проектам города, среди которых один из ключевых - строительство метро. Жители с нетерпением ждут открытия новых станций Большой кольцевой линии. Как идёт строительство восточного участка, замыкающего Большое кольцо?

- Мы завершаем все необходимые монтажные и пусконаладочные работы технологического оборудования. В активном режиме ведутся архитектурно-отделочные работы. Например, на станции «Нагатинский затон» все эскалаторы и лифты уже смонтированы. Сейчас ожидается подписание актов для ввода в эксплуатацию. На «Текстильщиках» собраны все шесть эскалаторов.

Все станции будут деликатно вписаны в окружающий облик районов. В том числе и тематически увязаны с историей места, в котором находятся. В архитектурной отделке, к примеру, «Кленового бульвара» используются элементы русского зодчества. Очертания вестибюля будут напоминать силуэт дворца Алексея Михайловича Романова, такой отсыл к расположенному неподалёку музею-заповеднику «Коломенское».

ПОЕЗДА ПОЕДУТ ПОД РЕКОЙ

- В Москве непростые условия для прокладки метро. На пути строителей часто встречаются плывуны, водонасыщенный и неустойчивый грунт. Как специалисты справляются с этими и другими подобными трудностями?

- Действительно, в Москве достаточно сложная гидрогеология, много водонасыщенных грунтов. При ведении работ, особенно при разработке котлованов, мы учитываем этот фактор и применяем технологии, которые позволяют снизить гидростатическое давление воды на котлован, на ограждающие конструкции. Например, проходка участка «Нагатинский затон» - «Кленовый бульвар» велась под рекой, в районе Нагатинский затон. Мы использовали технологию «стопсол» – в каркас котлована устанавливается специальная резиновая лента для дополнительной гидроизоляции и герметизации.

Ещё проводим так называемое контурное водопонижение. Такой метод позволяет снизить уровень грунтовых вод, уменьшить давление грунта на ограждающие конструкции котлована. Накопленный опыт позволяет нашим специалистам справляться с любыми сложнейшими задачами. Знаете, как говорят? Нерешаемых вопросов нет.

ПОСТРОЕНО С «ЛЮБОВЬЮ»

- А какие технологические решения используются для ускорения строительства метро? Известно, что за последние годы значительно расширен парк тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Сейчас их более тридцати.

- Безусловно, технооснащенность помогает нам, строителям, выполнять поставленные задачи. В 2011 году тоннелепроходческих щитов в Москве было только пять. В 2020 году поставили рекорд по одновременному количеству щитов, задействованных на строительстве метро, - их было уже 23. Причем 13 из них работали непосредственно на БКЛ. Наша компания стала первым оператором щита-гиганта «Лилия», который использовался при проходке восточного участка Большого кольца. Щиты-гиганты позволили строить и прокладывать двухпутные тоннели, то есть пути обратного движения, в отличие от шестиметровых. Это сразу ускорило сроки проведения работ. Экономии времени удалось также добиться за счет того, что при прокладке 10-метровых тоннелей не нужно строить дополнительные пристанционные сооружения. Поэтому мы постоянно работаем над тем, чтобы за счет технологичности, оснащенности, применения новых материалов сокращать сроки строительства, но не в ущерб качеству. С помощью, к примеру, самоуплотняющегося бетона работаем быстрее. А значит, запускаем для жителей города новую инфраструктуру в максимально сжатые сроки.

- Многих интересует, почему тоннелепроходческие щиты метро называются женскими именами? Сплошные Елены, Виктории, Любови, Татьяны…

- Эта традиция пошла от Ричарда Ловата, основателя канадской фирмы-производителя тоннелепроходческих щитов LOVAT. Он придумал давать всем комплексам его бренда женские имена в честь покровительницы подземных работ святой Барбары. С тех пор подобная техника, которая задействована в освоении подземного пространства, тоже называется женскими именами. Поэтому у нас есть щиты «Виктория», «Елена, «Лилия»… Красивая традиция!

Вход на выставку «Город для каждого» в Манеже свободный, по предварительной регистрации на сайте.

График работы:

- до 11 августа - 10.00 - 20.00;

- 12 августа - 10.00 - 14.00;

- 13 - 21 августа - 10.00 - 20.00.

Подробная программа.