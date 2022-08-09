Европа, ты сошла с ума? Или русским вход воспрещен

Не ужаснется ли сама Европа от такого зрелища? Не напомнит ли это ей времена столетней давности? Фото: EAST NEWS

О наших временах будут снимать не только фильмы. Не только кино-шедевры уровня «Двенадцать мгновений весны», спасти рядового Райана» или, не приведи Господь, «Список Шиндлера».

Похоже, Бог снова усадит Человечество на школьную парту, чтобы рассказать нам, балбесам, что такое хорошо и что такое плохо…

А пока президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны депортировать всех граждан РФ.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию, - заявил Зеленский. - Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее".

Президенту Украины поддакнул премьер Эстонии Кая Каллас, заявив, что страны ЕС должны прекратить выдавать въездные визы русским туристам.

"Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека, - призвала она - Пора прекращать туризм из России уже сейчас".

О туризме мы еще поговорим, а пока вернемся к Зеленскому.

Мотивация Киева по человечески понятна. В мясорубке не до логики. Идеей - чем вражеской стороне хуже, тем лучше – руководствовались люди еще с пещерных времен, проламывая головы соседним племенам, чтоб потом уже своим проломленным черепом радовать при раскопках современных антропологов…

Но именно на примере Зеленского хорошо видно, что перед угрозой очередной мировой войны у землян, как обычно, отказывают мозги.

Давайте представим, что желание Киева волшебно сбылось. Все страны Запада взяли под козырек и вышвырнули всех русских обратно в Россию.

Итак, эпическая картина - бесконечные эшелоны, корабли, паромы с изумленной русской иммиграцией потянулись на Русь. Со всем своим скарбом и родней - бабушами, дедушками, и уже, допустим, англоязычными детьми, не понимающими – что вообще творится и в чем их вина? В том, что у них не тот паспорт? Что они русские? Я уже вижу прикованным кандалами к вагонному столику Каспарова, Ходорковского, Чичваркина и прочих знатных борцов с режимом, в тоске ожидающих прибытия в русское СИЗО.

Будет насильно депортирована Западом та эмиграция, которая сорвалась из России еще весной, протестуя против военных событий на Украине, но в основном – скорее из-за страха и не желания подписываться под будущее, которое вдруг засветило нашей стране.

И тут не надо быть Настрадамусом или его русским аналогом – Жириновским, чтоб не заподозрить сразу несколько проблем.

Чисто технически – как? В Европе опять появятся лагеря? Пусть не контрационные. Назовем их пересыльные. К людям в квартиры будут стучать полицейские с собаками, и с криками: «Быстро-быстро!» гнать их на вокзал?!

Не ужаснется ли сама Европа от такого зрелища? Не напомнит ли это ей времена столетней давности? Не задумывается ли она – а стоит ли помогать Украине, когда уже ей самой непонятно – где добро, а где зло?

А те, русские, кто заграницей были противниками Кремля, и кого – насильно запихнут в самолет и отправят куда подальше, не станут ли они союзниками «режима»? Беглецов же предали те, на кого они надеялись. И пропаганда Кремля, утверждающая, что все противоречия с Западом основаны на его русофобии – вдруг станут реальностью.

И что получит Киев?! Или в киевских мечтах – миллионы иммигрантов, вернувшихся в Россию, сразу отправятся на Красную площадь свергать власть? Серьезно? Да и потом. Вспомните, старую-добрую историю, когда Москва враждовавшая с Тбилиси времен Саакашвили, закрывала по всей стране казино (в большей части это был грузинский бизнес), и вообще депортировала генацвале, в надежде, что те свергнут Мишико за неумение дружить с Россией. Но получился обратный эффект – грузины сплотились.

Здесь получится так же. Образ либеральной, законопослушной, толерантной Европы рассыплется в прах. На радость российским ура-патриотам…

И если – по вышеописанным причинам, Запад вряд ли когда-нибудь осмелится на такие массовые чистки, то предложение эстонского премьера, думаю, скоро может сработать. Европейцы лишат россиян «привилегии» наслаждаться туризмом в Риме, Берлине, Лондоне и Венеции. Их отправят по Золотому Кольцу в великолепный, наверное, Ярославль, на Байкал.

Что, думаю, взаимовыгодно. И европейцам спокойнее. И нам глубинку поднимать надо.