По неофициальной информации, полученной спецкором КП от организаторов поездки, актер готовит большой документальный проект о преступлениях ВСУ и спецоперации на Украине. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Визит актера в исправительную колонию №120 в поселке Еленовка не случайно совпал с приездом группы иностранных журналистов. Заведение режимное, открытое для доступа в исключительных случаях. Снимать Стивена Сигала было запрещено, комментарии он не давал.

По неофициальной информации, полученной спецкором КП от организаторов поездки, актер готовит большой документальный проект о преступлениях ВСУ и спецоперации на Украине.

Визит актера в исправительную колонию №120 в поселке Еленовка не случайно совпал с приездом группы иностранных журналистов. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Место преступления ВСУ актер захотел осмотреть лично. Ему показали барак со сгоревшими двухъярусными кроватями, где от удара ракеты были убиты осколками или сгорели заживо более 50 человек, еще 70 получили ранения. Кроме «азовцев» в бараке содержались другие украинские военные подозреваемые в воинских преступлениях. Эксперты-взрывотехники специально вскрыли для актера и журналистов опечатанный мешок с осколками от ракеты HIMARS – это вещественное доказательство, идет следствие.

Осмотрев место преступления, Стивен Сигал уехал, но ненадолго. Его съемочная группа проработает в колонии еще пару дней, чтобы отснять качественный материал для фильма, в том числе, беседы с выжившими пленными. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Актер рассмотрел десяток осколков, а эксперты показали ему характерные приметы и маркировки, которые не оставляли сомнений, что ракета американская. Осмотрев место преступления, Стивен Сигал уехал, но ненадолго. Его съемочная группа проработает в колонии еще пару дней, чтобы отснять качественный материал для фильма, в том числе, беседы с выжившими пленными.