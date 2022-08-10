Стивен знает, в чем сила — в правде Фото: Дмитрий СТЕШИН

Сигал посетил разрушенный изолятор на Донбассе

Звезда Голливуда Стивен Сигал осмотрел место удара украинских ВСУ по следственному изолятору в Еленовке. Как сообщил в своем телеграм-канале Владмир Соловьев, «он побывал на развалинах изолятора в Еленовке, где содержались пленные из Мариуполя, в том числе члены неонацистского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация)». При ударе «хаймарсов» погибло 50 и было ранено более 70 военнопленных. Следует напомнить, что звезда боевиков, Сигал 6 лет назад получил российский паспорт, а год назад вступил в партию «Справедливая Россия — за правду». Стивен знает, в чем сила — в правде.

Суда за зерном должны идти пустыми

Суда, идущие в три украинских порта за зерном, не должны везти грузы. О чем сообщает руководство Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле по осуществлению соглашения о вывозе зерна. В Турции инспекция СКЦ досмотрит сухогруз. Если корабль не пройдет проверку, то «получит от СКЦ руководство по дополнительным мерам». Могут и отказать в использовании гумкоридора — если получат «ложную информацию о грузе или команде» или при «перевозки посторонних грузов или людей». Судно также может не пройти проверку, если «не передает сигнал по автосистеме информирования», отклонится от обозначенного курса, прибегнет к перевалке груза на другое судно или совершит непредусмотренную остановку во время прохода по коридору. Ежедневно в 12.00 власти незалежной должны «предоставлять СКЦ для утверждения план выхода» судов «на следующий день». В список грузов, разрешенных к вывозу, входят «зерно, другое продовольствие, утвержденное СКЦ, и удобрения, в том числе аммонийные». При том мониторинг движения судов осуществляется только в акватории Черного моря. А волны и шепчут, и плачут, и бьются о борт корабля.

Зеленский требует закрыть выезд из России всем!

Шестой глава незалежной заявил, что всем россиянам должны запретить въезд в страны Запада. Даже тем, кто покинул страну в знак протеста против действий Кремля. Зеленский так и сказал: «Самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Лидер украинцев уверен, что российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию». А сам то он, похоже, давно уже живет в собственном, выдуманном мире — и вроде нигде не ждет, ведь есть чем расширить сознание.

Кулеба возмущен «бестолковыми извинениями» CBS и AI

Дмитрий Кулеба, глава МИДа незалежно, заявил, что извинения телеканала CBS и правозащитной организации Amnesty International за материалы о ситуации на Украине «не менее бестолковы, чем их причина». Кулеба. комментируя сообщения CBS о том, что лишь треть западного оружия доходит до украинских военных, сообщил, что для Москвы остановка поставок – важнейшая задача. По его словам, Россия использует «примитивные манипуляции». Глава внешнеполитического ведомства самостийной выступил против позиции, согласно которой «россияне, конечно, плохие, но и украинцы не ангелы». Кулеба сказал, что извинения категорически не устраивают Украину, он ждет от CBS внутреннего расследования, а от AI – извинений за «изнасилование правды и реальности этой войны». То есть, когда кривое зеркало заменили обычным — в Киеве посмотрели, ужаснулись, и попытались накинуть на него черную тряпицу?

Немецкие СМИ напомнили про украинские скандалы

Издание Die Welt опубликовала материал, где вспомнили о скандалах с участием украинского лидера. Авторы биографии шестого президента Стивен Дерикс и Марина Шелкунова рассказали о событиях до начала СВО. Die Welt приводит отрывок из книги «Зеленский. Актуальная биография». В частности, авторы напомнили, как 2 июня 2021 года Зеленский внес в Раду новый закон. По нему Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) должен создать реестр, куда занесут олигархов по ряду критериев: владение компанией-монополистом, участие в политической жизни, влияние на СМИ, состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов Украины. И написал: «Олигархи – уже история». Руслан Рябошапка, уволенный Зеленским генпрокурор, увидел в этом проекте рэкет по отношению к богатым украинцам. 22 сентября Зеленский участвует в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ему звонят ночью из Киева, где обстреляли машину его друга Сергея Шефира. Шефир жив, а Зеленский пишет ролик о покушении, авторов которых он не знает, но намекает на внешние силы и обещает, что ответ будет сильным. Отдельно рассказывается об офшорах Зеленского и о его участии в кинопроектах, связанных с российскими участниками, уже после 2014 года. Голобородько — он такой...

В Оттаве не опровергли присутствие канадцев на Украине

Уэйн Эйр, начальник генштаба Канады, отказался подтвердить или опровергнуть данные СМИ о присутствии канадских военных на Украине — были сообщения, что бойцы сил спецопераций Канады, находясь на украинской территории, участвуют в подготовке местных военных, проводят разведку и обеспечивают транспортировку вооружений. В интервью телеканалу CBC Эйр заявил: «Мы никогда не будем говорить о негласных и деликатных специальных операциях – подтверждать или отрицать их». А репортажи СМИ он назвал разочаровывающими и спекулятивными. Ранее издание Politico сообщало, что на Донбассе погибли двое американцев, канадец и гражданин Швеции, воевавшие на стороне Украины. Были подтверждения гибели канадца и из других источников. Так это «негласно» - или «деликатно»?

СКР запросил у Минобороны данные по новым преступлениям ВСУ

Следователи СКР запросили данные о новых преступлениях ВСУ против мирных жителей ДНР и Украины у Минобороны РФ. Только за последнее время в результате обстрела украинскими военными Петровского района Донецка ранили трехлетнего ребенка, а в Куйбышевском районе мужчина подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 «лепесток». Также в Красноторске, Артемовске, Мирнограде и Николаеве ВСУ разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО рядом со школами и частными домами. При этом военнослужащие ВСУ запретили местным жителям эвакуироваться в безопасные районы. Националисты также заминировали мост через реку Жеребец в Запорожье и собираются его взорвать. Следователи СКР указанным фактам дадут уголовно-правовую оценку — и в суд. Тех, кто выживет.

В Херсоне задержан наводчик

Задержан житель Херсона Николай Кузнецов, который разбрасывал в городе мины «Лепесток», а также маячки для ударов тяжелой артиллерии ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры, задержали. Удивительно, что сдала» наводчика... его жена Ирина. Она поддерживает спецоперацию и обратилась к российским военным после того, как прочла переписку супруга с его куратором с украинской стороны. Задержанный рассказал сотрудникам российских силовых структур о своем схроне с оружием - на месте нашли две противопехотные гранаты и 40 патронов калибром 7,62 миллиметра с бронебойным наконечником. Это все, якобы, нашел сын задержанного, в лесу. Экий юный следопыт...

Клинтон утешил киевского сидельца как мог

Украинский лидер с гордостью сообщил, что ему удалось пообщаться с бывшим президентом США Биллом Клинтоном по видеосвязи. Зеленский, утверждает, что бывший американский лидер всячески поддержал его демократическую державу: «Благодарен 42-му президенту Соединенных Штатов Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства». И добавил, что «чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности происходящего сейчас на Украине». Любопытно, а на саксофоне старина Билл молодому коллеге не сыграл, ну, что-нибудь романтическое?