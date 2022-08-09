Максим Галкин вызвал оторопь своим поведением во время драки на концерте

Максим Галкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вторые сутки поклонники обсуждают ЧП на концерте Максима Галкина. Во время выступления шоумена в Латвии подрались зрители. И вот теперь появились подробности инцидента.

Максим Галкин был вынужден прервать концерт в Латвии из-за драки. Видео инцидента не обсудил только ленивый.

"Ничто не предвещало беды. Хотя Максим изначально вышел на сцену напряженным, какой-то скованный был. Но вскоре стал шутить, петь. Как вдруг в зале началась возня. В считанные секунды один мужик со всей силы врезал другому зрителю, который был уже в годах. Их начали разнимать", - рассказала зрительница.

По ее словам, Галкин заметно растерялся. "Он видел с самого начала все, что происходит в зале. У него даже голос стал другим. Он явно не ожидал такого. Дрожал, как осиновый лист. Конечно, он был в шоке", - цитирует оторопевшую женщину издание PROзвезд.

В итоге выступление артиста прервали на 20 минут. "Все были в шоке!" - сокрушается свидетельница драки.

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