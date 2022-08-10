Анекдоты: Бабушка попыталась поужинать в суши-баре, но все, что из этого вышло, - два связанных свитера…

- Алло, Siri, напомни мне, чтобы я сегодня вечером сходил на фитнес.
- Я уже добавила бутылку виски в ваш список покупок.
- Ну или так…
* * *
Советы бывалого. Непрочитанные книги умеют мстить. Особенно это удается Уголовному кодексу, Камасутре и инструкции к бензопиле.
* * *
Мужики под окнами роддома аплодировали стоя парню, который кричал: «Света, давай останемся друзьями!»
* * *
- А что у нас на завтрак, Бэрримор?
- Оливье и селедка под шубой, сэр!
- А как же овсянка?
- Это с 10 января, сэр!
* * *
Преподаватель на экзамене на право вождения автомобиля:
- Перед вами идет легковая машина, внезапно из левого окна высовывается рука. Как вы поступите?
- Это зависит от того, кто сидит за рулем: мужчина или женщина.
- Какая разница?
- Огромная! Если это мужчина - сигнал ясен: собирается повернуть налево. А если женщина, то это может одинаково означать как левый, так и правый повороты. Или что сидящая за рулем хочет выбросить окурок, либо что она показывает подруге на шляпку, выставленную в витрине. Поэтому я снижу скорость и удвою внимание.
* * *
На костюмированный бал в школе трудовик пришел в костюме завуча.
* * *
- Тетушка Фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?
- Ну что ты, милая Золушка, я же не водка…
* * *
- Дорогая, у меня опять в носке дырка!
- Я знаю. Это не дырка, это противоугонка.