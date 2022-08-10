Анекдоты: Бабушка попыталась поужинать в суши-баре, но все, что из этого вышло, - два связанных свитера…

- Алло, Siri, напомни мне, чтобы я сегодня вечером сходил на фитнес.

- Я уже добавила бутылку виски в ваш список покупок.

- Ну или так…

* * *

Советы бывалого. Непрочитанные книги умеют мстить. Особенно это удается Уголовному кодексу, Камасутре и инструкции к бензопиле.

* * *

Мужики под окнами роддома аплодировали стоя парню, который кричал: «Света, давай останемся друзьями!»

* * *

- А что у нас на завтрак, Бэрримор?

- Оливье и селедка под шубой, сэр!

- А как же овсянка?

- Это с 10 января, сэр!

* * *

Преподаватель на экзамене на право вождения автомобиля:

- Перед вами идет легковая машина, внезапно из левого окна высовывается рука. Как вы поступите?

- Это зависит от того, кто сидит за рулем: мужчина или женщина.

- Какая разница?

- Огромная! Если это мужчина - сигнал ясен: собирается повернуть налево. А если женщина, то это может одинаково означать как левый, так и правый повороты. Или что сидящая за рулем хочет выбросить окурок, либо что она показывает подруге на шляпку, выставленную в витрине. Поэтому я снижу скорость и удвою внимание.

* * *

На костюмированный бал в школе трудовик пришел в костюме завуча.

* * *

- Тетушка Фея, а ты любого человека можешь сделать счастливым?

- Ну что ты, милая Золушка, я же не водка…

* * *

- Дорогая, у меня опять в носке дырка!

- Я знаю. Это не дырка, это противоугонка.