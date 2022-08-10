Кто, если не Джо: В США начали обсуждать преемницу Байдена на случай его внезапного ухода

Если Камала Харрис станет первой женщиной - президентом США, ей предстоит тяжелый путь. Сейчас ее антирейтинг составляет 53% - больше половины американских избирателей говорят, что она им не по душе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долгий повторный коронавирус президента США навел многих на мысль, что затянувшийся больничный Джо Байдена был подготовкой общественного мнения к досрочной смене власти в США. И де-юре все останется по-прежнему - у руля все так же будет находиться представитель демократической партии, а де-факто до выборов 2024 года 82-летнего Байдена, который уйдет в почетную отставку по состоянию здоровья, сменит его заместитель, нынешний вице-президент США Камала Харрис.

Есть и более печальный сценарий, который тоже шепотом обсуждают в Вашингтоне - как будут развиваться события, если Байден до новых выборов не доживет. История показывает, что к этому тоже надо быть готовым. Восемь американских президентов умерли на своем посту: четверо были убиты, а еще четверо скончались от естественных причин (как, например, Франклин Делано Рузвельт).

С учетом почтенного возраста 46-го президента США к его рокировке на Камалу Харрис все готовы с самого начала появления этого тандема в Белом доме, да и американское законодательство позволяет перевести вице-президента в ранг главы государства без каких-либо выборов. Если это случится, Харрис станет первой в истории США женщиной-президентом.

Хотя в каком-то смысле она им уже была: несколько часов, пока Байдену делали по наркозом колоноскопию, президентские полномочия были в ее руках.

Харрис и не скрывает своих президентских амбиций, она же выдвигала свою кандидатуру, но сошла с дистанции на выборах главы государства в 2020 году. Тогда она противостояла своему нынешнему начальнику, да так, что Байден иногда терял дар речи, отбиваясь от нападок Харрис в ходе дебатов. И это притом что они давно хорошо знакомы друг с другом: Харрис много лет дружила с покойным сыном Байдена, Бо.

В возрасте 13 лет Камала и ее сестра Майя возглавили протест, организовав демонстрацию перед многоквартирным домом, в котором они тогда жили. Домовладелец запрещал играть детям на дворовой лужайке. После демонстрации он снял свой запрет.

Вышла замуж Камала поздно - в 49-летнем возрасте. До этого состояла в отношениях с одним из калифорнийских политиков, который был гораздо старше ее по возрасту, а заодно еще и официально женат. Позднее он стал мэром Сан-Франциско. Поговаривают, что именно он и двигал Камалу по служебной лестнице, а также по партийной линии: не слишком успешный юрист вдруг стала окружным прокурором Сан-Франциско, а затем генеральным прокурором Калифорнии.

Своих детей у нее и мужа нет, но Харрис официально усыновила двоих детей от его первого брака. Те называют ее момалой (от «мама» и «Камала»).

На посту вице-президента ничем себя особо не зарекомендовала. Одной из главных, порученных ей самим президентом задач было разрешение острого кризиса на южной границе США, через которую в Америку ежедневно проникают тысячи нелегалов. За три года Харрис на границе ни разу не побывала.

По оценке американских журналистов, «подняла тупость на совершенно новый уровень». Подобных оценок Харрис удостоилась после того, как в радиоэфире принялась комментировать ситуацию на Украине. «Итак, Украина - страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия - большая и сильная страна. Это, по сути, неправильно, и идет вразрез со всем, за что мы выступаем». Радиожурналисты потом сказали, что столь ужасающей неспособности нормально разговаривать с людьми они не слышали «даже в детских программах, которые ведет Свинка Пеппа».