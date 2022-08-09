Акция устрашения удалась: выжившие под ракетным обстрелом пленные азовцы* из Еленовки юлят, врут и надеются на обмен

Эти пленные начали давать крайне неудобные показания. Эти показания изобличали все преступные приказы, которые отдавали украинским войскам Фото: Дмитрий СТЕШИН

В колонию на Донбассе привезли толпу иностранных журналистов – осмотреть место преступления украинских военных, ударивших ракетами по бараку с пленными и поговорить с выжившими «азовцами»*.

Привез репортеров Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам Фото: Дмитрий СТЕШИН

Визит в Донецк группы иностранных репортеров был короток, как выстрел – утром приземлились в Ростове, к вечеру вернулись в Россию. Ночевать иностранцам в ДНР теперь негде, самый шикарный и считавшийся безопасным отель Донбасс-Палас после обстрела на прошлой неделе опустел. Журналисты выехали в другие отели и места в городских гостиницах закончились. Поэтому с границы делегация отправилась прямо в исправительную колонию №120. Привез репортеров Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам. Все иностранцы - из Германии, Италии, Франции, Сербии, Никарагуа, Сирии и даже Северной Кореи, - по своим взглядам делились на две примерно равные части. Одни были на стороне Донбасса и России всегда, другие пожелали увидеть все своими глазами и составить свое мнение. Потому что, по мнению коллективного Запада, барак с «азовцами»* мы взорвали сами. Впрочем, рассказы выживших пленных опровергли этот бред.

У входа в барак уцелела доска с безграмотными надписями Фото: Дмитрий СТЕШИН

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ГОТОВИЛИ В МАЕ

Место трагедии выглядело жутковато – скопище обгорелых двухъярусных кроватей и рухнувшая крыша. У входа в барак уцелела доска с безграмотными надписями на русском языке. Возможно, это была украинская мова, не знаю:

За списком – 193

Хворi – 1

В строю – 192.

После удара американской реактивной системой залпового огня «Хаймерс» по бараку, «в строю» осталось лишь человек 50. Как рассказало журналистам руководство Еленовской зоны, кроме «азовцев»* в бараке содержались пленные и из других подразделений украинской армии. Единственное, что их объединяло: все они подозревались в совершении воинских преступлений.

Эксперты СЦКК - Совместного центра контроля и координации - специально для журналистов вскрыли опечатанный пакет с вещдоками - собранными в самом бараке и на территории зоны осколками. Показали характерные детали и маркировки, указывающие, что это остатки от ракеты «Хаймерс». Более того, по словам экспертов удалось установить место пуска – село Покровское, которое в далеком украинском тылу. Пожалуй, самую важную информацию по этой трагической истории сообщила Наталья Никанорова, министр МИД ДНР:

- Поймите, они (украинские власти. – Авт.) решили уничтожить своих же украинцев, попавших в плен. Мы прекрасно понимаем, для чего это сделали. Эти пленные начали давать крайне неудобные показания, очень неприятные. Эти показания изобличали все преступные приказы, которые отдавали украинским войскам. И главное, разместить в этой колонии пленных – было требование киевских властей, которое мы получили на момент их сдачи в плен.

Как в подтверждение слов министра, вокруг Еленовской зоны зарокотала артиллерия. По звукам можно было предположить, что идет артиллерийская дуэль. От Еленовки до фронта – рукой подать. Если бы «азовцев» перевезли в Ростов, никакая артиллерия и «Хаймерсы» их бы не достали. То есть, украинская сторона была изначально настроена убрать свидетелей, если они заговорят. Свидетели заговорили, их убрали. А оставшихся в живых ввели в страх — чтобы молчали.

Внезапно, в сгоревшем бараке появился удивительный гость - актер Стивен Сигал в окружении чуть ли не десятка охранников в бронежилетах. Снимать Стивена Сигала было запрещено, комментарии он не давал. Оказывается, актер готовит большой документальный проект о преступлениях Вооруженных сил Украины и о спецоперации. Место преступления ВСУ Сигал тоже захотел осмотреть лично.

Внезапно, в сгоревшем бараке появился удивительный гость - актер Стивен Сигал Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТАЙНА «АЗОВСКОЙ» * БИБЛИИ

Чтобы не мешаться, спецкор «КП» вышел на улицу и присел на лавочку у входа в барак. На ней лежала пережившая пожар Библия. Видно было, что на священную книгу попала вода, страницы слиплись. Я начал их разъединять и из Библии выпали два артефакта. Самодельный календарик с надписью «Май. 17 выход с Азовстали. 18 ИК 120». ИК – исправительная колония.

Самодельный календарик Фото: Дмитрий СТЕШИН

Следом нашлось письмо, из тех, что пишут, не надеясь их отправить. Такая форма медитации: «Привет душа моя, хочу сказать как я мечтаю о нас, как твой облик не выходит с головы моей, каждый день, каждую минуту я думаю о тебе…». Письмо было написано на обрывке протокола о грабеже: «путем рывка с шеи» какой-то Денисов А.А. отнял золотую цепочку 500 пробы весом в 14.9 граммов… Непонятно, выжил ли владелец этой Библии. Скорее всего – нет, иначе священную книгу вернули бы владельцу.

Следом нашлось письмо, из тех, что пишут, не надеясь их отправить Фото: Дмитрий СТЕШИН

УКЛОНЧИВОЕ МЫЧАНИЕ

Оставшиеся в живых украинские пленные уже ждали журналистов в тени, наслаждаясь небом и раскаленным ветерком, который гулял по зоне. Прислушивались к канонаде. Все русскоязычные, из Мариуполя, Харькова, Запорожья. Рассказывают одно и то же:

- Примерно в 23.00 услышал двойной звук прилета неизвестно чего. Попали в крышу. Произошло возгорание в середине барака.

На вопросы, пересмотрели ли они взгляды на жизнь, после попытки их убийства, пленные уклончиво мычали: «не было времени разговаривать», «что сказать правительству Украины мы не знаем – контуженные». И все, как один, просили Украину и президента Зеленского, чтобы их скорее обменяли.

Тогда Слуцкий уточнил вопрос еще раз:

- Как вы оцениваете эту чудовищную акцию Украины по уничтожению своих граждан?

Пленный Дмитрий Ищенко опять сделал вид, что не понял вопроса.

- Эмоции были ужасающие. Помню, как довели меня до КПП, оказали первую помощь. Субъективно не могу оценивать произошедшее, есть только желание скорее оказаться дома. Почему это произошло, не знаю.

Пленный Вячеслав Сергеев, Мариуполь:

- Когда мы выходили с «Азовстали», очень надеялись, что нас спасут, теперь моральное состояние ухудшилось.

Позабавил рассказ Артема Аристархова из Запорожья, о том, что он пришел в «Азов»* постигать военную науку и никакой фашистской идеологии не разделяет. При этом руки этого пленного были до локтей забиты «Черными солнцами» (символ оккультного общества «Анненербе» в Третьем Рейхе), какими-то эсэсовскими черепами и прочим добром. Судя по всему, пленные решили, что могут нести иностранным журналистам любую дичь и им будут верить. На вопрос итальянской журналистки о притеснениях русских, пленные стали рассказывать, что «на Украине свобода языка». Ну тут уже спецкор "КП" не выдержал:

- Что вы тут рассказываете про «свободу языка»? На Украине начали вытравливать русский язык с 2014 года, сначала убрали из публичного пространства, потом законодательно запретили преподавать в школах. При этом вы все русскоязычные, говорите на русском. Вас никак это не коробило, не задевало?

В ответ – молчание.

Руки пленных забиты нацистскими татуировками, им специально закатали рукава, но все интервью «азовцы»* держали их за спиной - подальше от глаз и камер западных журналистов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Немецкий журналист Томас Репер из «Антишпигеля» - единственный, кто добился от пленных важного факта. Они подтвердили, все четверо, что взрыв был снаружи барака, не внутри. Версию, что барак с пленными подорвали изнутри, сейчас «качает» западная пресса, пытаясь хоть как-то обелить Зеленского и американцев, которые контролируют и согласовывают каждый выстрел из своих «Хаймерсов». У украинских военных даже доступа к выбору целей для «Хаймерсов» просто нет. Пленные продолжают надеяться на обмен и очень боятся говорить правду. В целом, как это ни печально, зверская акция устрашения своих же военнопленных, похоже, Киеву удалась.

* Организация, признанная судом в РФ террористической