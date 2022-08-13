Спасется ли Байден от смертельного проклятия индейского вождя: Оно сжигает всех президентов США, которых выберут в год, заканчивающийся на ноль

У президента США ничего не ладится, а тут еще напоминают ему о «проклятии Текумзе». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мире известно немало громких проклятий. Но при ближайшем рассмотрении все они оказываются легендами и мифами. И только семь смертей ДЕЙСТВОВАВШИХ президентов США, покинувших Белый дом до срока вперед ногами, разумному объяснению не поддаются. Все они считаются жертвами проклятия краснокожего вождя Текумзе.

Последний краснокожий воин

Ровно полвека назад на наши экраны вышел вестерн «Текумзе» с легендарным Гойко Митичем в главной роли. Бесстрашный вождь индейцев стал любимым героем миллионов советских мальчишек.

«Этот человек при жизни сосредоточил в своих руках такую власть, какая не давалась ни одному североамериканскому индейцу ни до, ни после него, - пишет американский историк Б. Блоджетт. - Он сплотил вокруг себя индейцев из тридцати двух племен и управлял территорией почти в полмиллиона квадратных миль - больше, чем у тогдашних Соединенных Штатов. Немногие могли сравняться с ним и на поле боя».

Текумзе (Падающая Звезда) родился в 1768 году в семье вождя племени шауни. Рано осиротел. В 14 лет сам вышел на тропу войны с бледнолицыми. Одним из самых коварных гонителей краснокожих был губернатор Индианы генерал Уильям Гаррисон. Наиболее известная его афера случилась 30 сентября 1809 года в Форт-Уэйне. Опоив нескольких вождей, генерал за 5200 долларов скупил у них 12 тысяч квадратных километров «земель предков». Текумзе, узнав об этом, потребовал отменить обманный договор. Губернатор отказался.

Фото: wikimedia.org

Понимая, что в одиночку справедливость не восстановить, Текумзе постепенно объединил десятки племен. Ему помогал младший брат Тенскватава (Открытая Дверь), великий шаман, прозванный Пророком. Аборигены под руководством Текумзе потребовали от правительства США уважать их права, заключать впредь земельные договора не с отдельными вождями, а «со всем индейским народом». Неслыханное нахальство «дикарей»!

Текумзе объединился с англичанами, но погиб в неравном бою. Как вспоминал участник сражения капитан Д. Сандерсон, солдаты содрали с Текумзе кожу «на ремни для правки бритв».

Перед смертью он проклял Гаррисона и всех президентов США, которых выберут в год, заканчивающийся на ноль. Они умрут в должности от пули или своей смертью. Так в историю вошло «проклятие Текумзе».

На исторической картине тот самый момент, когда вождь индейцев требует у генерала Гаррисона отменить кабальный договор. Фото: wikimedia.org

Мор в Белом доме

На мой взгляд, версия нелогична, если можно применить логику в мистике. В 1813 году Гаррисон не думал о Белом доме. Скорее проклятие на президентов бледнолицых наслал перед своей смертью в 1836 году брат вождя Тенскватава. Он же был великим шаманом, ему, как говорится, и карты в руки. В тот год Гаррисон участвовал в президентских выборах. Так что все логично. «Гаррисон не победит в этом году и не станет Великим Вождем. Но он может выиграть в следующем. Он не закончит свое правление, умрет властвуя. И после него каждый Великий Вождь, выбранный через двадцать лет, умрет. И каждый раз, когда Вождь будет умирать, пусть все помнят смерть нашего народа».

Трудно поверить, но так оно и случилось. Гаррисон проиграл первые свои выборы. В 1840 году выиграл. На инаугурации бравый «победитель индейцев» два часа толкал речь на студеном ветру под проливным дождем. Простудился и спустя месяц скончался от воспаления легких. Так убийца Текумзе стал первым президентом США, умершим, находясь в должности. Главой государства он пробыл меньше всех других президентов в истории Америки: 30 дней, 12 часов и 30 минут.

Дальше пошло вообще нечто несусветное.

1860 год. Авраам Линкольн. В начале второго срока его застрелил в театре актер Джон Бут.

1880 год. Джеймс Гарфилд. Провел в Белом доме всего полгода. На вокзале психопат Шарль Гито выстрелил ему в спину из револьвера. Умер в больнице.

1900 год. Переизбран на второй срок Уильям Мак-Кинли. Не прошло и года, как он был смертельно ранен анархистом Леоном Франком Чолгошем.

1920 год. Уоррен Гардинг. Внезапно умер в 1923-м, не завершив первого срока. Официально - от инсульта. Но вскрытия не было. Что вызвало слухи, будто президента отравили. По одной версии, отомстила престарелая жена, дочь банкира, протолкнувшая журналиста в большую политику и президентское кресло. А он, неблагодарный, завел любовницу на 30 лет моложе и развлекался с ней в Белом доме. По другой версии, Гардинга отправили на тот свет всемогущие банкиры.

1940 год. Переизбран Франклин Делано Рузвельт. Легендарный президент неожиданно умер в своем поместье Уорм-Спрингс 12 апреля 1945 года, перед самой победой над Гитлером. Официально - от кровоизлияния в мозг. Ему было всего 63. Тело почему-то не вскрывали. Похоронили в закрытом гробу. Это сразу же вызвало слухи, что ему пустили пулю в затылок! Действительно, из десятков покойных президентов США закрытый гроб был только у «умершего от инсульта» Рузвельта и у Джона Кеннеди, которому в Далласе пуля проделала в правой части головы выходное отверстие размером с кулак.

Поговаривали, что Рузвельта убрали англичане. Черчиллю не нравилась его дружба со Сталиным.

Джон Кеннеди в открытой машине за несколько минут до рокового выстрела. Фото: Bettmann Archive/Getty Images

1960 год. Джон Кеннеди. 22 ноября 1963 года президента застрелили в Далласе. Самое громкое убийство ХХ века. И одна из главных загадок минувшего столетия: кто стрелял? Официально убийцей назначили бывшего морпеха Ли Харви Освальда. Но спустя два дня его прикончили на выходе из полицейского участка. Концы в воду!

После седьмого колена

1980 год. Рональд Рейган. Говорят, суеверная супруга Нэнси специально ездила в резервацию к индейским шаманам просить защиты мужа от «проклятия Текумзе». Те якобы вручили ей магический амулет.

Не прошло и двух с половиной месяцев после вступления Рейгана в должность, как проклятие дало о себе знать. 30 марта 1981 года президент держал речь на съезде профсоюза строителей в вашингтонском «Хилтоне». Едва он вышел из отеля, двадцатипятилетний диск жокей Джон Хинкли выпустил в него шесть пуль из револьвера. Одна попала в легкое Рейгана, пройдя в двух сантиметрах от сердца. Были ранены пресс-секретарь Белого дома, секретный агент и полицейский. Президента, потерявшего много крови, срочно доставили в госпиталь.

Хинкли, бывший пациент психбольницы, заявил, что стрелял в Рейгана, дабы привлечь внимание актрисы Джоди Фостер, в которую был влюблен. Ну, сумасшедший, что с него возьмешь. По приговору суда его вновь вернули в психушку, где продержали до 2016 года. А в середине июня полностью освободили от судебного надзора. «Спустя 41 год, два месяца и 15 дней наконец-то свобода!» - написал он в соцсетях.

Рейган же провел два срока в Белом доме и умер в кругу семьи в 2004 году в возрасте 93 лет. От Альцгеймера.

2000 год. Джордж Буш-младший. 13 января 2002 года президент смотрел по телевизору американский футбол. Подавившись соленым крендельком, грохнулся в обморок, оцарапав лицо. Что вызвало позже немало насмешек. Зря смеялись, господа! Знаменитый хирург Генри Хаймлих, автор одноименного метода спасения жизни подавившихся едой, уверял, что падение лицом на пол спасло Бушу жизнь. Кусочек злополучного кренделька от сильного удара выскочил из дыхательных путей.

Младший брат Текумзе великий шаман Тенскватава (Открытая Дверь) перед своей смертью проклял бледнолицых у власти. Фото: wikimedia.org

Второй раз «проклятие индейца» достало Буша в Грузии. 10 мая 2005 года он выступал на площади Свободы в Тбилиси. Рядом стоял Михаил Саакашвили. Тбилисец Владимир Арутюнян бросил в президентов боевую гранату РГД-5. Лишь случайно она не взорвалась. При задержании террорист убил руководителя отдела контрразведки МВД Грузии капитана Зураба Квливидзе. «Гранатометчик» получил пожизненный срок. Буш же, отсидев положенные два срока в Белом доме, до сих пор здравствует.

Почему, однако, эти «нулевые» президенты выжили после трагических инцидентов? Проклятие эффективно до седьмого колена, утверждают мистики. Что наглядно подтверждает смерть первых семи хозяев Белого дома, выбранных в «нулевые» годы, начиная с Гаррисона. На Рейгане и Буше-младшем оно ослабло. Хотя при Текумзе Рейган, получив пулю в легкое, не протянул бы и дня.

Подводя итоги

Итак, с 1789 года Америка имела 46 президентов, включая нынешнего - Байдена. Из них всего восемь скончались на трудовом посту. Своей смертью либо от пули убийц. Семеро из этого печального списка - жертвы проклятия вождя. Лишь один - Закари Тейлор - избран не в «нулевом» 1848 году. Тоже, кстати, генерал, громивший индейцев. Спустя год он умер, напившись в жаркий день холодного молока и наевшись мороженого. То ли тиф, то ли дизентерия… Ходили слухи, будто президента отравили мышьяком. В 1991 году останки Тейлора эксгумировали. Следов яда эксперты не обнаружили.

Я полюбопытствовал, какая судьба у «нулевых» президентов, избранных до проклятия Текумзе.

1800 год. Томас Джефферсон. Спокойно пробыл два срока в Белом доме и еще 15 лет протянул.

1820 год. Переизбран Джеймс Монро. Без инцидентов президентствовал и еще 6 лет прожил.

Так что список жертв проклятия индейского вождя начинается со злейшего врага краснокожих генерала Гаррисона. Никаких рациональных объяснений этой загадочной череде смертей нет. Статистика тоже бессильна. Впрочем, и верить в XXI веке в древних индейских духов, богов, способных убивать всемогущих президентов США, согласитесь, не комильфо. Но факты - вещь упрямая.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

А что с нынешним?

Звоночки для Байдена из далекого прошлого уже прозвучали не раз. Или это просто возраст и присущие ему болезни? Фото: REUTERS

В 2020 году 46-м президентом США стал Джо Байден. Он уже спотыкался, падал на трапе самолета. Прославился оговорками, рукопожатиями в пустоту… Полное ощущение, что дедушка страдает Альцгеймером и не протянет в Белом доме до конца первого срока. Хотя в середине июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что шеф планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Со здоровьем у него, мол, все в порядке, «за ним не угнаться».

Что ж, поживем - увидим, проявится ли «проклятие Текумзе» хоть каким-то боком в десятый раз или индейские духи оставили наконец Белый дом в покое.