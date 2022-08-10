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Политика9 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 10 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 августа 2022 года
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Военная спецоперация на Украине 10 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 10 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 августа 2022 года.

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