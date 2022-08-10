Военная спецоперация на Украине 10 августа 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 августа 2022 года.

Россия направила дипломатические ноты в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с удержанием в порту города Измаил (Одесская область) моряков с российских гражданских судов.

Народная милиция Луганской народной республики полностью взяла под контроль ситуацию на территории завода Knauf в промышленной зоне города Соледар в Донецкой области.

Союзные силы России, Донецкой и Луганской народной республик ведут бои с Вооруженными силами Украины в городе Соледар Донецкой области. С российской стороны войска ДНР и ЛНР поддерживает артиллерия и авиация.

В СИЗО в Донецкой Народной Республике (ДНР) умер пленный участник диверсионно-штурмовой группировки “Медведи SS”. Уточняется, что он умер, находясь в следственном изоляторе республики.