Юбилей Ларисы Рубальской обернулся скандалом

Лариса Рубальская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лариса Рубальская оказалась в центре скандала. Юбилейный вечер поэтессы прошел с аншлагом, однако в эфире показали не всех участников.

Концерт к 75-летию поэтессы Ларисы Рубальской неоднократно переносился с 2020 года и состоялся только в январе этого года. А недавно показали телевизионную версию.

Правда, из эфира были вырезаны выступления нескольких исполнителей. Среди них - Алексей Глызин, Мила Романиди, Глеб Матвейчук, группа "Непоседы", Игорь Наджиев и другие.

Певцы возмутились такому положению вещей. Поклонники тоже диву давались. "Не знаю, почему вырезали наши песни", - цитирует PROзвезд Романиди.

Сама Рубальская, известная как автор стихов к хитам "Напрасные слова", "Странная женщина", "Моя судьба", "Угонщица", "Виноват я, виноват", заверила, что все объясняется форматом и хронометражем. "Концерт был 4,5 часа. Телевизионная версия столько времени не могла длиться. Время ограничено 1 часом 40 минутами. Все артисты выступали очень хорошо, с очень большим успехом. Все отработали замечательно", - цитирует поэтессу телеграм-канал "Абзац".

У нее нет претензий ни к артистам, ни к съемочной группе, ни к продюсерам. "У меня был очень хороший, очень большой концерт. Все выступили с огромным успехом",- поделилась Лариса Алексеевна.