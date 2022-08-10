Герои спецоперации «Z»: гвардии капитан Ендовицкий заманил врага в тактический мешок

Гвардии капитан Павел Ендовицкий и рядовой Олег Горбунов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец предупреждал: «Загребающий жар чужими руками после свои пережжет».

УНИЧТОЖИЛ ДВА ПИКАПА С МИНОМЕТАМИ

Рядовой Олег Горбунов

«В ходе наступления на важный стратегический населенный пункт подразделение, в составе которого действовал механик-водитель Олег Горбунов, вступило в бои с удерживающими оборону националистами.

В ходе боя Олег, управляя вверенной техникой, умело маневрируя, своевременно выводил свою боевую машину из-под огня противника.

Продвигаясь по местности, Олег обнаружил укрепленную точку, откуда националисты вели пулеметный огонь.

Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Олег Горбунов занял выгодную огневую позицию для поражения украинских боевиков, обеспечив прикрытие спешившегося личного состава, после чего в составе экипажа приступил к поражению цели. В результате грамотных действий Олега, экипажем боевой машины пехоты было уничтожено около 10 боевиков. При этом потерь среди экипажа допущено не было.

Продолжая вести бой, Олег Горбунов, обходя укрепленные позиции нацистов с фланга, обнаружил автомобильную технику противника. Незаметно приблизившись, экипаж открыл огонь, в результате, два украинских пикапа с вооружением и боевыми расчетами были уничтожены.

Благодаря профессиональным навыкам Олега Горбунова, его грамотному владению обстановкой в сложных условиях ведения боя, умелому управлению вверенной техникой, экипаж боевой машины пехоты нанес существенное поражение в технике и живой силе обороняющемуся противнику. Задача по освобождению стратегически важного населенного пункта была выполнена».

ВЫНЕС РАНЕНОГО ИЗ-ПОД ОГНЯ

Капитан Владислав Нефедов

«Капитан Владислав Нефедов в ходе проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик экипажа выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта российского подразделения. В сжатые сроки проводил ремонтно-восстановительные работы на оборудовании и технических средствах по устранению неисправностей, полученных в ходе боевых действий.

Капитан Владислав Нефедов вместе с подчиненными двигался в составе колонны в район дислокации соседнего подразделения российских Вооруженных Сил. Головной дозор колонны своевременно обнаружил хорошо замаскированные позиции украинских националистов, подал сигнал подразделению на марше, лишив противника фактора внезапности. Завязался бой.

Капитан Владислав Нефедов

В ходе боя, Владислав Нефедов грамотно руководил подчиненным личным составом, распределил экипаж на наиболее опасных направлениях нападения боевиков, занял оборону и прицельной стрельбой из штатного вооружения уничтожил 10 националистов. Противник, не достигнув желаемого результата, покинул поле боя. Колонна продолжила движение без потерь и выхода из строя вооружения и военной техники.

Спустя несколько дней, в попытке лишить командный пункт подразделения устойчивых каналов связи, националисты подвергали позиции российских войск артиллерийским ударам. Владислав Нефедов под огнём противника обеспечивал связь и работоспособность технических средств и оборудования. В результате очередного артиллерийского залпа, подчиненный Владислава получил ранение. Оценив ситуацию, Владислав вынес раненого из-под огня противника в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь до прибытия медперсонала, чем спас жизнь».

ЗАМАНИЛ ВРАГА В ТАКТИЧЕСКИЙ МЕШОК

Гвардии капитан Павел Ендовицкий

«Гвардии капитан Павел Ендовицкий, командуя штурмовой ротой морских пехотинцев Тихоокеанского флота, стремительно вытеснял противника с занимаемых позиций. После продолжительного наступления и освобождения нескольких населённых пунктов, противник предпринял попытку контрнаступления.

Рота под руководством капитана Ендовицкого приняла бой. Грамотно используя рельеф местности, морпехам-тихоокеанцам удалось заманить противника в тактический мешок, после чего, задействовав бронегруппу и приданную армейскую авиацию, окончательно сковать действия вражеских подразделений.

В ходе боя часть сил противника предприняла попытку прорваться из окружения, однако, Павел, своевременно оценив угрозу, своевременно совершил рывок в направлении движения противника, что вынудило националистов, неся потери, отойти назад. В результате разорвавшегося рядом снаряда Павел получил контузию и потерял сознание, но, придя в себя, продолжил руководить ротой, отказавшись от госпитализации.

Умелые действия гвардии капитана Ендовицкого обеспечили срыв контрнаступления националистов, и стремительное взятие под контроль населенного пункта, откуда вышел враг».