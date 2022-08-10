Расставшийся с женой Киркоров и Бледанс с новым мужчиной: Звезды пришли на премьеру фильма "Легенды "Орленка"

Эвелина Бледанс привела на премьеру сына и нового кавалера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В московском киноцентре «Октябрь» 9 августа прошла премьера приключенческой комедии "Легенды "Орленка". Первыми дебютную работу молодого режиссера Ольги Беляевой, недавней выпускницы ВГИКа, посмотрели звезды кино и телевидения. В широкий прокат картина выходит 11 августа. По сюжету группа детей приезжает на отдых в летний лагерь и оказывается в центре древнего противостояния сил зла и добра. В фильме снялись Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский, Ксения Петруничева, Алена Долголенко и другие актеры.

Исполнительница главной роли Лиза Арзамасова на премьеру не пришла, зато записала видеообращение к зрителям. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Исполнительница главной роли Лиза Арзамасова на премьеру не пришла, зато записала видеообращение к зрителям. Актриса назвала детский центр «Орленок» своим местом силы.

- Начиная с 13 лет я приезжаю в "Орленок" на Фестиваль визуальных искусств, который проходит там ежегодно, а последнее время летаю на встречу с ребятами по нескольку раз в год, - рассказала актриса.

Самыми возрастными зрителями детской комедии стали Киркоров и Агутин. Но не Филипп и Николай, а их отцы. Бедрос Киркоров 2 июня отметил 90-летие, но, несмотря на почтенный возраст, выглядит бодрым и крепким. Как выяснилось недавно, в его жизни по-прежнему кипят сердечные страсти: Киркоров-старший расстался со второй женой. Отец Филиппа много лет был счастлив во втором браке. Когда мать знаменитого певца умерла, Бедрос познакомился с женщиной из Новгородской области - директором совхоза «Трудовик». Они поженились и счастливо жили в Нижнем Новгороде, пока у Бедроса не родились внуки. Киркоров-старший стал все чаще пропадать в Москве и нянчиться с Аллой-Викторией и Мартином. Тогда они с женой приняли решение расстаться. Сейчас Бедрос живет в большом загородном доме Филиппа.

- Мы не развелись, она приезжает ко мне. А я сам из-за внуков все бросил, даже сцену, только ими занимаюсь, - рассказывал Киркоров-старший.

Почетными гостями показа стали 90-летний Бедрос Киркоров и 87-летний Николай Агутин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Отцу Леонида Агутина Николаю Агутину в апреле исполнилось 87. Но уходить на покой бывший солист легендарной группы «Голубые гитары» не намерен. На премьеру он пришел вместе со своими воспитанниками – учениками Международной академии музыки Николая Агутина.

Многие звезды появились в кинозале с детьми. Эвелина Бледанс привела на показ 10-летнего сына Семена. 53-летнюю актрису и ее наследника сопровождал близкий друг – телеведущий Арчи (Артур Цветков). По слухам, у них роман: Эвелину и Арчи то и дело видят вместе на светских мероприятиях. Актриса и телеведущий особо не скрывают своих чувств и даже порой обмениваются поцелуями.

Эвелину Бледанс и телеведущего Арчи называют новой парой - по слухам, у них роман. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Насколько у них все серьезно, пока не ясно. По крайней мере, официально Бледанс и Цветков себя парой не объявляли. Заметно, что Артур очень нежно относится к сыну Эвелины и отлично ладит с мальчиком.

Арчи отлично поладил с сыном Эвелины Семеном. Фото: Борис КУДРЯВОВ