Анастасия Макеева вышла в свет с мужем Романом Мальковым после скандала с его бывшей женой, бедствующей в США

Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым на премьере фильма "Легенды "Орленка". Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве в киноцентре «Октябрь» 9 августа прошла премьера приключенческой комедии "Легенды "Орленка". Вместе с другими звездами на показ пришла актриса Анастасия Макеева с мужем, бизнесменом Романом Мальковым. Супруги поженились в прошлом году и в мае отметили первую годовщину совместной жизни. Но, судя по всему, в их семье по-прежнему продолжается медовый месяц. На красной дорожке пара не скрывала своих чувств и позировала, нежно обнявшись.

- Мы очень счастливы. Мой муж восхищает меня с каждым днем все больше, разочарования не произошло. На годовщину муж подарил мне кольцо с бриллиантом, рассказывала Макеева в интервью «КП».

Анастасия успешно совмещает семейную жизнь с карьерой – она играет в театре и выступает с концертами. Весной актриса ездила на Донбасс, выступала перед местными жителями. Роман поддерживает любимую во всех ее начинаниях. Макеева не скрывает, что за счастье им пришлось побороться. Роман ушел от бывшей супруги Светланы, в браке с которой у него родились четверо детей. Малькова в телешоу клеймила бывшего мужа и называла Анастасию разлучницей. После развода старший сын Романа Андрей поселился с отцом. А Светлана с детьми осталась в Словении, где семья жила последние годы. Этой весной женщина решила попытать счастья за океаном и вместе с детьми уехала в США. На днях стало известно, что Малькова с детьми поселилась в приюте для бездомных и семей, оказавшихся в кризисной ситуации. Социальное жилье расположено в пригороде Сиэтла.

Супруги поженились в прошлом году и в мае отметили первую годовщину совместной жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Эта женщина вывезла нелегально детей по просроченным документам, введя в заблуждение пограничные службы документами на словенском языке, - рассказывала ранее Анастасия Макеева. - Она пересекла границу по туристической визе и осталась там с тремя несовершеннолетними детьми незаконно. Детей вывезла против их воли, оторвала от учебы, без денег, без знания языка, работы, документов, крова. Все это она сделала на деньги сердобольных людей, которые посылали средства на еду детям. Поехала за красивой жизнью. И теперь русские дети-нелегалы скитаются там с обезумевшей мамой. Она социально опасна и не отдает отчета своим поступкам.

Малькова в ответ сопернице писала в соцсетях, что поехала в США устраивать свою личную жизнь. Мол, она очень счастлива с женихом-американцем, и у них скоро свадьба. Но то ли помолвка не состоялась, то ли никакого жениха и не было. В итоге Светлана с детьми была вынуждена четыре месяца ютиться на ферме под Сиэтлом, где оказывают помощь всем нуждающимся.

Сейчас она переехала в более комфортабельное жилье. Однако ее новая квартира – это снова приют, убежище для бездомных семей Kenmore Place. Здесь семьи, оказавшиеся в безвыходном положении, могут жить в течение нескольких месяцев, пока не встанут на ноги и не подыщут постоянную квартиру.

Анастасия успешно совмещает семейную жизнь с карьерой – она играет в театре и выступает с концертами. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В интервью «КП» Анастасия Макеева рассказывала, что после отъезда детей в США у Романа нет возможности общаться с ними.

- И это не его вина и желание. Рома, конечно, переживает за своих детей, которые остались с мамой. Но что мы можем сделать - убедить ее вернуться в Россию? Рома пытался это сделать – бесполезно, - посетовала актриса. - Единственный выход в нашей ситуации - смирение и молитва, каждый день мы молимся за детей Ромы и за Светлану. Чтобы у них все было хорошо.