Чулки и туфли на платформе: Дочь Ивана Урганта снялась в США в эротической фотосессии

Дочь Ивана Урганта Эрика учится в США. Фото: соцсети.

Старшая дочь Ивана Урганта, которую он воспитывал с пяти лет, уже несколько лет живет в США. Эрика Кикнадзе поселилась в Нью-Йорке, где проходит обучение в Parsons School of Design - частной школе искусства и дизайна. Девушка обожает модные эксперименты и часто делится в соцсетях эпатажными снимками. Она покрасила волосы в красный цвет и украсила свое тело многочисленными татуировками. Кроме того, наследница телеведущего часто устраивает провокационные съемки.

На днях Эрика поделилась на своей странице новыми кадрами. Девушка снялась в откровенной фотосессии с намеком на эротику. Наследница Урганта опубликовала снимки, где она запечатлена в короткой красно-черной куртке, мини-юбке с леопардовым рисунком, чулках и красных туфлях на высоких каблуках. На одной из фотографий Эрика позирует на кровати. На другой – стоит на коленях возле джакузи в виде сердца.

- Так что ты сделаешь для меня? Я на коленях для тебя, - подписала девушка эти кадры.

На одной из фотографий Эрика позирует, стоя на коленях. Фото: соцсети.

Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия, однако своим папой Эрика считает Ивана Урганта. Супруги воспитывают еще двух дочерей - 14-летнюю Нину и 6-летнюю Валерию. У Натальи также есть 25-летний сын Нико, который после развода остался жить с отцом.

Школа Parsons School of Design, в которой учится Эрика, расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево - около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней только изредка, но почти ежедневно созваниваются.

На другой - игриво расположилась на кровати. Фото: соцсети.

Девушка признается, что мама и отчим спокойно относятся к ее модным экспериментам.

– Мама и папа стараются мне не мешать и принимают такой, какая я есть, – рассказывала Кикнадзе в интервью журналу Tatler. – Мне кажется, всем, у кого есть родители, важно понимать, что вы не обязаны быть такими же. Они – тоже люди, и их взгляды могут быть другими. У меня с этим были проблемы: я всегда думала, что должна быть какой-то определенной. Что родители возлагают на меня определенные ожидания. А когда мы с ними поговорили на эту тему, оказалось, никаких ожиданий не было. Им может что-то не нравиться, но они никогда меня ни от чего не отговаривают. Это идеально.