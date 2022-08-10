В Китае рассказали о козыре Путина, заставляющем нервничать США

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Авторы китайского издания Baijiahao убеждены, что Россия показала Соединенным Штатам нечто такое, от чего у американского правительства возникла нервная дрожь. Речь идет о гиперзвуковой ракете «Циркон».

– Россия «показала меч», и Путин напрямую «обнажил» свой козырь — гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон», – по-восточному образно высказались в китайском СМИ.

Если же отбросить лирику, то авторы статьи абсолютно правы: на данный момент аналогов «Циркону» в мире нет – ни одна существующая система противовоздушной обороны не в состоянии эффективно противостоять этой новейшей разработке российских ученых и инженеров.

Дальность полета «Циркона» составляет до 1 тысячи километров, то есть, разместив оснащенные этими ракетами подлодки на солидном расстоянии (например, в 400 километров) от берегов Америки, российские военные гарантированно дотянутся до столицы США. При этом перехватить ракету, которая развивает скорость до 9 Махов (более 11 тысяч километров в час), практически невозможно.

– Это займет всего четыре минуты – ударить по Вашингтону, – подчеркивают авторы статьи.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая во время военно-морского парада в Санкт-Петербурге, отметил, что «Цирконы», от которых в мире нет защиты, поступят на вооружение уже в ближайшие месяцы.