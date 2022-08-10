Билл Гейтс вложил колоссальную сумму в проект по спасению человечества

Билл Гейтс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венчурная фирма Breakthrough Energy Ventures, которую поддерживают много богатых людей, в том числе и Билл Гейтс, присоединилась к стартапу Terabase Energy, чьим основным занятием является создание и размещение огромного количества солнечных панелей.

Общий объем финансирования составляет $52 миллиона, а главная цель стартапа – построить фермы солнечной энергии «тераваттного масштаба». Для этого компания использует роботов, которые днем и ночью в режиме 24/7 делают новые панели и прикрепляют их к устройствам слежения за солнцем.

– Эти инвестиции подтверждают наше видение быстрого развертывания солнечной энергии в тераваттном масштабе. Миру потребовалось пятьдесят лет, чтобы построить первый тераватт (один миллион мегаватт) солнечной энергии, но нам нужно построить как минимум 50 дополнительных тераватт как можно быстрее, чтобы выполнить глобальные цели по обезуглероживанию, – рассказал гендиректор Terabase Energy Мэтт Кэмпбелл.

Конечная же цель проекта – обеспечить человечество «зеленой» энергией, прекратить выбросы в атмосферу вредных газов и остановить изменения климата.

Помимо энергетического проекта среди поддерживаемых венчурной фирмой компаний есть и стартап Source Global, который производит воду, конденсируя ее из окружающего воздуха с помощью специального устройства.

В совет директоров Breakthrough Energy Ventures входит целый ряд миллиардеров, в том числе Джефф Безос, Масаеси Сон и другие.