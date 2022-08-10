«Заключенный в стальной презерватив»: Борис Джонсон нелестно отозвался о своей работе

Борис Джонсон Фото: REUTERS

Экс-председатель шотландских консерваторов Рут Дэвидсон поделилась воспоминаниями Бориса Джонсона, недавно подавшего в отставку с поста премьер-министра страны, о его прежней должности. А именно – о работе министром иностранных дел Великобритании.

Выяснилось, что пост главы внешнеполитического ведомства Великобритании, который занимал Джонсон с 2016 по 2018 год, был ему в тягость, несмотря на солидную зарплату в 145 тысяч фунтов стерлингов. И чувствовал себя будущий (но уже бывший) премьер-министр «заключенным в стальной презерватив».

Такими словами Джонсон описал необходимость следить за своими словами и поведением, а также постоянное нахождение на виду у коллег и подчиненных.

– Я думаю, он имел в виду то внимание, которое ему уделяли госслужащие, чтобы убедиться, что он ничего не сказал ничего лишнего, – прокомментировала слова Джонсона Рут Дэвидсон.

Зато став премьером, Борис дал себе волю – чего стоили одни «коронавирусные вечеринки» на Даунинг-стрит. Которые, впрочем, серьезно приблизили конец его премьерского срока.

В свое время Джонсон заявлял, что побьет рекорды по срокам во главе правительства Британии, однако ему хватило всего трех лет, чтобы превратиться в «скользкого поросенка» и лишиться должности на фоне целого ряда громких скандалов.