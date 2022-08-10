Рафик Загрутдинов: Развязку на пересечении МКАДа и Алтуфьевского шоссе реконструируем в 2023 году

Руководитель Департамента строительства Москва Рафик Загрутдинов. Фото: Иван МАКЕЕВ

До 21 августа включительно в Манеже работает выставка «Город для каждого». На ней представлены ключевые градостроительные и инфраструктурные проекты столицы. Подробнее о некоторых из них в рамках деловой программы экспозиции рассказал в открытой телестудии «Комсомольской правды» руководитель Департамента строительства Москва Рафик Загрутдинов.

ПАЛАТЫ НЕ ПОХОЖИ НА БОЛЬНИЦУ

- Рафик Равилович, для строителей 2022-й - год здравоохранения. Возводятся не только районные поликлиники, но и крупные медицинские центры, и дополнительные корпуса для действующих стационаров. Везде одним из главных требований проекта является комфорт для пациентов. В чем это выражается?

- Крупнейшая программа сегодня выполняется в городе по строительству объектов здравоохранения. Только по Департаменту строительства одновременно в стройке находится более 30 объектов площадью более 500 тысяч квадратных метров. В новейшей истории Москвы ещё не было таких больших объемов капитального строительства медицинских объектов.

В этом году планируем ввести порядка двадцать зданий. Среди них - десять поликлиник. Одновременно строим крупные высокотехнологичные, пациентоориентированные клиники. К примеру, современный уникальный комплекс площадью более 75 тысяч квадратных метров для больницы имени Логинова. Сейчас стройка близится к завершению. Мы планируем этот объект в этом году ввести в эксплуатацию. В нем учтены все мировые тенденции, которые происходят в этом направлении медицины. При проектировании мы привлекали европейских экспертов, архитекторов, технологов, ведущих специалистов. Получился хороший корпус с точки зрения и архитектуры, и инженерного обеспечения, и качества. К примеру, в отделениях палаты по уровню комфорта можно сравнить с четырехзвёздочной гостиницей.

- Ещё один новый комплекс - в инфекционной больнице № 1 на Волоколамском шоссе…

- Мы создаём многопрофильную больницу инфекционного профиля. Сюда входят крупнейший блок диагностики, операционные, даже будет свой родильный блок.

Общая площадь этого здания со всеми вспомогательными площадями и галереями составит порядка 150 тысяч квадратных метров. В нем каждая палата – это мельцеровский бокс, который имеет индивидуальную инженерную «начинку» и вентиляцию. С помощью таких систем обеспечивается кратность воздухообмена, чтобы не распространялась инфекция. То есть в соседних палатах могут лечиться не только больные с коронавирусом, но и разными инфекциями в каждой палате.

ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ, БУФЕТЫ И ПАРКИ

- А какими будут скоропомощные корпуса действующих больниц города?

- Силами нашего департамента строятся четыре скоропомощных стационарных комплекса. Все будущие здания размещаются на территории крупных больниц - имени Склифосовского, Боткина, Филатова и Буянова. Пациентов будут доставлять как каретами скорой помощи, так и по воздуху - на крышах двух комплексов обустроим вертолетные площадки.

Комфортные условия предусмотрены не только для самих пациентов, но и для посетителей. Когда оказывается экстренная помощь, очень важно наличие комнаты для переговоров близких с врачами, комнаты ожидания, в том числе в реанимационных отделениях. Это совершенно новый уровень оказания таких услуг.

По новому «Московскому стандарту+» возводят и столичные поликлиники. Десять из них планируем ввести в этом году. Для пациентов все сделано максимально удобно - от мест ожидания до приема у врача. В детских поликлиниках размещаем игровые площадки. А на первом этаже везде есть буфет, где посетители могут перекусить.

- Строители работают в одной команде с врачами. Получается, в новых учреждениях даже стены будут лечить…

- Соглашусь, потому что для нас главное - пациентоориентированность. Это учитывается и в дизайне, и в логистике, и благоустройстве. Например, около центра имени Логинова и других больниц по поручению мэра Сергея Собянина обустраиваем большие парки - так называемая «исцеляющая среда». Для реабилитации пациента важно создать такую среду, чтобы его могли навестить близкие, погулять вместе по парку.

Мы уже реализовали хороший проект паркового пространства в Международном медицинском кластере по проекту известного японского архитектора.

РАЗВЯЗКА БЛИЗКО

- На МКАДе продолжается реконструкция заключительных четырех пробочных развязок. Что сейчас делают строители на этих участках? Будет ли дальше продолжаться обновление кольцевой автодороги, как именно и в какие сроки?

- На сегодня уже завершили обновление 18 развязок на МКАДе. Сейчас в активной стройке четыре развязки. Мэр поручил ускорить строительство и в кратчайшие сроки при возможности поэтапно запускать движение. На развязке в районе Осташковского шоссе в июне мы уже открыли некоторые искусственные сооружения. До конца года планируем ввести этот участок полностью.

Активные строительно-монтажные работы ведутся на Алтуфьевском шоссе. Сейчас идет монтаж путепровода через МКАД и устройство временных съездов. По контракту ввод намечен на 2023 году.

Еще в работе две развязки - Верхние Поля - Капотня и с улицей Липецкой. На первой из них сегодня проводится монтаж опор эстакад и путепроводов через железнодорожные пути. Ее мы планируем завершить в 2023 году. На Липецкой тоже возводится крупная развязка с несколькими путепроводами, тоннелем и четырьмя пешеходными переходами. По контракту все должно быть готово в 2024 году.

Если говорить про дальнейшее развитие, то во время реконструкции МКАДа мы обновляем не только сами искусственные сооружения и развязки. Еще прокладываем дублеры, сопутствующую инфраструктуру, приводим в порядок соседние дороги.

В планах подготовка проектной документации для выполнения реконструкции участка МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой, реконструкции транспортной развязки МКАД с Мякининским проездом. Так же в качестве перспективных рассматриваются дополнительные многоуровневые развязки с дублером Щелковского шоссе и на участке Рублевского и Рублево-Успенского шоссе.

ЖИЛЬЕ С ОТДЕЛКОЙ ПО ВЫСОКОМУ СТАНДАРТУ

- Как идет проектирование и строительство новых домов для участников реновации? Те, кто заселился, наверное, высказали свои пожелания, которые могут быть учтены в дальнейших проектах?

- Программа отмечает в этом году пять лет с момента старта. Изначально город по решению мэра Сергея Собянина установил высокий стандарт строительства, отделки, благоустройства жилых домов для участников реновации. Это довольно высокая планка. Даже инвесторы коммерческой недвижимости в городе подтянулись под наш стандарт жилья с отделкой.

Цифры говорят за себя. У нас 95-98% участников программы переселяются в первый месяц. Они сразу дают согласие, переезжают и начинают жить. Сегодня реновация двигается четко, по плану, несмотря на определенные санкционные сложности. Мы придерживаемся заданной планки. Все дома, которые строятся, соответствуют полностью утвержденной программе и стандартам реновации.

ВСЕ ДОРОГИ, МЕТРО И НАЗЕМКА - В ОДНОМ МЕСТЕ

- На выставке представлен стенд, посвящённый транспортно-пересадочным узлам (ТПУ). Как сейчас выполняется этот проект?

- Для комфортного перемещения по городу важно не только построить метро и дороги, реконструировать железные дороги, но и увязать все это в единый узел, который позволит пассажирам совершать пересадку с максимальным комфортом, не теряя времени и вне зависимости от погодных условий.

Маршруты в ТПУ для комфорта пассажира прокладываются по принципу «сухие ноги». При этом горожане смогут не только пересесть на разные виды транспорта, причем с одним билетом, но и совершить покупки, отдохнуть, получить нужные услуги.

Начиная с 2011 года, в столице уже открыт 41 ТПУ. Всего же сегодня согласно Адресной инвестиционной программе идет реализация 67 ТПУ. Подробнее с ними можно ознакомиться на выставке на интерактивной карте, нажав на строку с названием транспортно-пересадочного узла.

Мэром поставлена задача к моменту завершения станций метро максимально подготовить технологическую часть ТПУ. Сюда входят конечная станция общественного транспорта, разворотные площадки, благоустройство. Кроме того, по градостроительным решениям ТПУ предполагают создание рабочих мест недалеко от станций метро и железнодорожного транспорта. Эта часть проекта тоже активно продвигается. Инвесторы заинтересованы, приобретают участки и строят центры с рабочими местами.