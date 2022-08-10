Росгвардейцы показали зачистку местности от украинских диверсантов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежедневно расчетами беспилотников группировки Росгвардии проводится воздушная разведка местности. Уничтожаются мобильные группы диверсантов, которые пытаются напасть на освобожденные населенные пункты и военнослужащих.

«Только за две недели силами и средствами воздушной оптико-электронной разведки были обнаружены 55 целей - скопление техники ВСУ, огневые позиции артиллерии противника, опорные пункты, бронированная и легковая техника националистов», - сообщили в Росгвардии.

Все они были незамедлительно уничтожены артиллерией Минобороны России и Народной милиции Луганской Народной Республики. В том числе 13 САУ и позиций артиллерии, 6 танков, более 30 опорных пунктов и других мест скопления живой силы противника.

Следом на места огневых поражений противника выдвигаются разведывательные группы, что тщательно их обследуют. На месте росгвардейцы находят документы, штабные карты, оружие иностранного производства и даже наркотики.

Недавно росгвардейцы обнаружили схрон, в котором находились три РПГ иностранного производства Швеции, Израиля, Германии, шесть выстрелов ПГ-7, сорок ВОГ-25, противопехотная мина ПМН, пятнадцать гранат различной модификации, более 1200 патронов, а также 440 грамм наркотических веществ.

В тот же день в другом населенном пункте в результате проведенных мероприятий изъяли из тайника шесть ракет ПТУР «Фагот», ракету ЗРК «Стрела-10», огнемет МРО-А, пять гранатометов РШГ, гранатомет РМГ, более 200 снарядов, противотанковую мину ТМ-62, свыше 500 патронов различного калибра, взрыватели к минам ТМ-62.