СК России: за первую неделю августа Киев уничтожил на Донбассе 82 жилых дома

Донецк. Житель дома, поврежденного в результате обстрела. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Следственный комитет России установил новые эпизоды преступлений участников украинских вооруженных формирований. Они обвиняются в жестоком обращении с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств.

Имена преступников все те же: военнослужащие 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, Николая Переступняка, 54 отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, А. Голенко и 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко и иных военнослужащих ВСУ.

«По данным следствия, 2-5 августа 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, а также населенных пунктах Еленовка, Кременец, Никольское, Октябрь, Александровка Донецкой Народной Республики» - прокомментировала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В результате этих артиллерийских обстрелов в первую неделю августа погибли 5 мирных жителей, в том числе ребенок, 25 гражданских лиц получили ранения, повреждено 82 дома и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе здания двух школ и четырех больниц.

Представитель СК России заявила, что ведомство продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и «конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения, для их последующего привлечения к уголовной ответственности».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» при выполнении огневых задач высокоточным 152-мм артиллерийским боеприпасом «Краснополь» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

Этот высокоточный снаряд на дальностях до 30 километров позволяет с высокой точностью поражать цели. Его можно направить даже в форточку. «Краснополь» летит, а путь ему подсвечивает лазерным целеуказателем оператор беспилотного летательного аппарата.

Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отраженный сигнал. Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ прикрываться домами мирных жителей становится бессмысленной.

«С первого снаряда не надо никакой пристрелки. Он сразу пробивает стену и внутри детонирует», - рассказал журналистам командир батареи САУ «Мста-С» Денис.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы применяют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, бронетехники и живой силе противника.