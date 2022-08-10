Химки. Пациент перед ревакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 в поликлинике №5 Химкинской областной больницы. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как и предсказывали наши эксперты, в середине августа коронавирусная инфекция снова начала набирать обороты в России. День ото дня показатели суточной заболеваемости ковидом все выше. 10 августа в стране зафиксировано 23 771 пациент с этим диагнозом. Сопоставимых цифр в ковидной статистики не было с марта этого года, после мощной вспышки штамма Омикрон.

Сейчас, по информации Роспотребнадзора, в стране хозяйничает тоже Омикрон, но другой, более поздний подвариант - BA.4/BA.5. Он появился в Африке еще в конце прошлого года и с того времени вытесняет на планете прежние сублинии коронавируса, быстро становясь доминирующим. Вот и в России, заявляет Роспотребнадзор, в последние две недели именно к этому варианту относится 92,71% всех изученных случаев.

Западные вирусологи, столкнувшиеся с BA.4/BA.5 раньше нашего, характеризуют его как «не более смертельного», чем предыдущие мутации коронавируса. Тем более, что большая часть населения так или иначе с разновидностями «короны» контактировала и какой-то иммунитет имеет. Однако у BA.4/BA.5, как считается, более высокая вирулентность, то есть способность заражать, и хуже того – он легко обходит иммунную защиту даже тех людей, которые недавно переболели или были привиты.

Санкт-Петербург. Во время вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в городской поликлинике. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но – хорошая новость – прививки по-прежнему достаточно хорошо защищают от рисков тяжелого течения болезни или смерти. Так что ревакцинироваться (или прививаться, если вы до сих пор этого не сделали) точно есть смысл. Потому что, каким бы легким не считался «омикрон», болезнь это неприятная, поражающая многие системы и органы организма, и имеющая много отдаленных последствий. Кроме того, кривые госпитализаций и смертности в России тоже вновь идут вверх. Если в начале месяца, когда новая волна только-только начала оформляться, в больницу попадали около полутора тысяч россиян в сутки, то 10 августа число госпитализаций составило 2666. На прошлой неделе от ковида в сутки умирали 43 – 48 человек, на этой уже 60 (09.08), 56 (10.08).

Роспотребнадзор заявляет, что необходимости в ограничительных мерах в России пока нет. Но призывает в общественных помещения (на транспорте, в магазинах, на рабочих местах) носить маски, особенно группы риска. То есть к маскам для своей безопасности обязательно стоит вернуться старшему поколению, людям с ожирением, болезнями сердечно-сосудистой системы и т.д. Тем более, как показывает опыт, при легком течение заболевания многие наши сограждане не обращаются к врачу и не остаются дома. А продолжают ездить на работу, ходить по делам, распространяя инфекцию дальше. Берегите себя!