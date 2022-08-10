Путин открыл Архангельский мост в Череповце

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце в режиме видеосвязи в резиденции Ново-Огарево. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент по видеосвязи официально открыл новый автомобильный мост в Череповце через реку Шексну. Интересно, что решение о строительстве переправы принимал тоже Путин, только когда еще был премьер-министром.

- Возведение этого моста - один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики, - заявил российский лидер.

Он добавил, что в прошлом году строители возвели 92 млн квадратных метров жилья и отремонтировали тысячи километров дорог.

- Особо отмечу ту помощь, которую наши строители, проявляя мужество и профессионализм, оказывают жителям Донецкой и Луганской народных республик, - поблагодарил президент.

По конструкции новый мост похож на знаменитый вантовый мост во Владивостоке. Только череповецкий вариант заметно меньше – все-таки река Шексна уже пролива Босфор Восточный.

Городу еще одна переправа была нужна давно. Сейчас все потоки завязаны на один единственный мост 40-летней давности. Из-за этого рабочие Северстали и Фосагро каждое утро и вечер стояли в безумных пробках вместе с транзитным транспортом.

А так движение в центре Череповца разгрузится. Муниципалы говорят, что маршруты общественного транспорта получится проложить удобнее.

Название моста определяли на городском голосовании. Изначально было 300 вариантов, но в итоге выбрали вариант «Архангельский мост».

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