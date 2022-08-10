Минобороны: ВКС России сбили в небе Донбасса три украинских боевых самолета

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики в результате ударов ВКС России «утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ, где в подразделениях уничтожено до 70-ти процентов личного состава».

Украинская армия продолжает терять вооружения, личный состав и позиции. В ВСУ процветает дезертирство и предательство.

О реальных потерях в украинской армии можно судить по заявлению официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, которое он сделал на прошедшем брифинге: «Высокоточными ударами ВКС России в населенном пункте Красногоровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады. Потери украинской стороны составили до 30-ти военнослужащих, более шести тысяч артиллерийских снарядов и минометных мин различного калибра, а также семь единиц автомобильной техники. В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Андреевка Харьковской области ликвидировано до ста националистов и более 20-ти единиц военной техники».

Генерал-лейтенант отметил, что в районе населенного пункта Пески Донецкой Народной Республики в результате ударов ВКС России «утратила боеспособность 56-я мотопехотная бригада ВСУ, где в подразделениях уничтожено до 70-ти процентов личного состава».

Представитель Минобороны России отметил, что большинство мобилизованных для восполнения потерь бригады граждан Украины «отказались выдвигаться к линии боевого соприкосновения и дезертировали».

И такое положение дел почти по всей линии соприкосновения.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Донбасса за сутки поражено: три самолета воздушных сил Украины (Су-25, МиГ-29 и Су-27), пять пунктов управления, семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

Конашенков особо отметил уничтожение в районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области поставленной киевскому режиму Германией боевой машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», установки украинского зенитного ракетного комплекса С-300, двух взводов реактивных систем залпового огня «Град», а также двух артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30 .

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 9 украинских беспилотников, две баллистические ракеты «Точка-У», семь снарядов реактивной системы залпового огня «Хаймарс» и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «Смерч».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

267 - самолетов.

145 - вертолетов.

1720 - беспилотных летательных аппаратов.

365 - зенитных ракетных комплекса.

4283 - танка и других боевых бронированных машин.

795 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3286 - орудий полевой артиллерии и минометов.

4807 - единиц специальной военной автомобильной техники.