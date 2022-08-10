Сергей Лёвкин: Строительство музейного центра «Эрмитаж» на ЗИЛе планируется завершить в 2024 году

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы С. Левкин. Фото предоставлено пресс-службой Департамента градостроительной политики Москвы

До 21 августа включительно в Манеже работает выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов столицы «Город для каждого». В рамках деловой программы в открытой телестудии «Комсомольской правды» мы поговорили с руководителем Департамента градостроительной политики Москвы Сергеем Лёвкиным.

БОЛЬШЕ ДОРОГ И РАБОЧИХ МЕСТ

- Сергей Иванович, поговорим о развитии бывших промзон. Сколько их уже привели в порядок? Что там строится?

- В столице промышленные земли занимают 18,8 тысячи гектаров, а это почти 17% городской территории. Еще недавно большинство из них выглядели довольно уныло - хаотичные склады, автозаправки, какие-то строения, даже свалки. Уже не первый год по поручению мэра Москвы Сергея Собянина проводится комплексное развитие этих площадок. В ближайшие годы полностью преобразятся почти 13 тысяч гектаров бывших промзон. На сегодня большая часть таких территорий уже подверглась редевелопменту - полностью реорганизовано и находится в реорганизации более 6,5 тысячи гектаров. Благодаря этому москвичи получают жилые комплексы, школы и детсады, дороги и парковки, дополнительные рабочие места (см. «Цифры»). То есть обновление заброшенных территорий - это комплексная городская застройка.

ЦИФРЫ

С 2011 года по июль 2022 года включительно в бывших промзона Москвы появилось 1034 объекта капитального строительства общей площадью 33,4 миллиона квадратных метров, в том числе жилья - 13,7 миллиона квадратных метров;

- 35 детских садов;

- 24 школы;

- 18 спортивных сооружений;

- 10 культурных объектов;

- 8 учреждений здравоохранения.

С начала 2022 года готово 54 объекта общей площадью 2,3 миллиона «квадратов»:

- 32 жилых корпуса;

- 1 детсад;

- 1 школа;

- 6 административно-деловых и торгово-бытовых комплексов, в том числе отель;

- 3 промышленно-производственных сооружения;

- 11 строений различного назначения (гаражи, гостиницы, коммунальные и другие здания).

Всего в 2022 году ожидается ввод не менее 90 объектов. Их общая площадь составит 3,85 миллиона квадратных метров.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И СТАДИОН

- Примером масштабной перезагрузки стал ЗИЛ. Площадь немаленькая - более 620 гектаров. Расскажите, что сделано, какие планы на ближайшую перспективу?

- На месте прежних промышленных участков ЗИЛа ориентировочно к 2030 году вырастет настоящий «город в городе». Это крупнейший проект реорганизации промзон Москвы. Здесь будет проживать более 80 тысяч человек. Проект позволит создать более 90 тысяч рабочих мест.

Некоторые крупные сооружения уже работают. Например, детский тематический парк «Остров мечты», комплекс водных развлечений «Арена Легенд», парк «Тюфелева роща», многофункциональный комплекс «ЦСКА АРЕНА», физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) №1 имени Э. А. Стрельцова с футбольным манежем.

Кроме того, построены школа на 2500 мест, пять детсадов на 535 мест, 889 тысяч квадратных метров жилья. Всего сданы 1,38 миллиона квадратных метров различной недвижимости из запланированных 6,6 миллиона «квадратов».

В ближайших планах - завершение строительства музейного центра «Эрмитаж» в 2024 году. Сюда входят выставочные залы, ресторан и открытая терраса в составе жилого комплекса «ЗИЛАРТ».

В четвёртом квартале 2025 года планируется полностью реконструировать Центральную спортивную арену спортивного комплекса имени Э.А. Стрельцова. По проекту здесь появятся футбольная арена на 15 тысяч посадочных мест, стадион для игры в регби, искусственный газон уровня FIFA.

Одновременно на ЗИЛе продолжается масштабная программа благоустройства, создаются парки и рекреационные зоны. Напомню, весной этого года обновили первый километр набережной Марка Шагала в квартале ЗИЛАРТ. Теперь москвичи и туристы могут прогуляться вдоль реки со стороны проспекта Лихачева до улицы Льва Юдина.

На набережной появились места отдыха, павильоны и природные холмы, а также вело- и беговые дорожки, игровые площадки.

ОТ ЗИЛА ДО «КЛЕНОВОГО БУЛЬВАРА» - НА МЕТРО

- Насколько комфортно будет добираться сюда местным жителям и тем, кто захочет отдохнуть в парках или побывать в музее «Эрмитаж»?

- Рядом проходит Третье транспортное кольцо, прямые выезды на которое появятся в будущих кварталах ЗИЛа. В шаговой доступности от жилого комплекса находятся сразу несколько станций метро - «Тульская», «Автозаводская», «Технопарк», а также станция «ЗИЛ» Московского центрального кольца (ТПУ «ЗИЛ»). Кроме того, создается и новая Бирюлевская линия метро. Она пройдет через районы Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное в Новую Москву. Участок от станции «ЗИЛ» до станции «Кленовый бульвар» проектируется. Ориентировочный срок завершения - 2024 год. Открытие маршрута планируется в 2026 году.

- В ближайшее воскресенье, 14 августа, в нашей стране отмечается День строителя. Что пожелаете коллегам?

- От всего коллектива Департамента и себя лично хочу поздравить всех причастных с профессиональным праздником - Днем строителя! В режиме многозадачности, в любое время года, вне зависимости от внешнеэкономических факторов работники строительного комплекса обеспечивают развитие города, возводя современные кварталы с необходимой социальной инфраструктурой, строя метро, дороги, транспортные развязки, формируя новые пешеходные пространства и сохраняя исторические и культурные ценности.

Благодаря трудолюбию, профессионализму, силе воли и таланту все планы будут выполнены, город продолжит свой неповторимый путь градостроительных преобразований.

Желаю новых открытий и побед! Пусть столица становится с каждым годом все краше!