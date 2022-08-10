Над Землей сфотографированы таинственные светящиеся струи

STEVE, сфотографированный в ночь с 7 на 8 августа нал Канадой.

Алан Дайер (Alan Dyer), астроном-любитель из Канады сфотографировал редкое и до сих пор загадочное явление в атмосфере – так называемый Стив (Strong Thermal Velocity Enhancement – STEVE).

Ученые до сих пор не понимают его природу. Одно время считали странные узкие светящиеся ленты разновидностью Северного сияния. Но потом, к своему удивлению убедились, что это не так. Специально снаряженные для изучения феномена спутники Европейского космического агентства миссии Swarm, следящие за изменениями магнитного поля Земли, продемонстрировали что сполохи Северного сияния возникают гораздо выше.

Ученые обратили внимание на STEVE после того, как его фото в 2017 году стали появляться в соцсетях.

Удалось выяснить, что Стив бывает зеленым, фиолетовым или пурпурным, представляет собой струи воздуха, нагретого до 3000 градусов, ширина 25-30 километров, несущиеся со скорость — 6 километров в секунду.

Струи действительно возникаю вместе с Северным сиянием. Можно предположить, что их появление каким-то образом связано с солнечным ветром – он как раз весьма сильно «дул» в ночь с 7 на 8 августа, когда Дайер фотографировал. Но что именно разогревает воздух, почему он начинает двигаться столь стремительно, геофизики объяснить пока не могут.