На фоне пожара на военном аэродроме в Новофедоровке, украинские телеграм-каналы наперебой стали разбрасываться фейками о нашем полуострове. Фото: Mulch/ТАСС

ФЕЙК ПРО РЕЖИМ ЧС В КРЫМУ

«Владимир Путин ввел режим чрезвычайного положения в Крыму на два месяца».

На фоне пожара на военном аэродроме в Новофедоровке, украинские телеграм-каналы наперебой стали разбрасываться фейками о нашем полуострове. Все они разные, но суть одна: «В Крыму страшно, опасно, надо срочно оттуда бежать, а если собрались, то ни в коем случае не ехать».

Для убедительности даже показывают «указ президента» о введении режима ЧП.

Замысел украинской пропаганды - ясен как день. Август и сентябрь самое благодатное время в Крыму. Конец лета и начало бархатного сезона, когда многие уже уехали, пляжи стали чуть свободнее, а солнце не поджаривает кожу, а только ласково укрывает бронзовым загаром. В общем, самое время посеять панику и сорвать отпуск россиянам.

Фото: СОЦСЕТИ

НА САМОМ ДЕЛЕ: ЕСТЬ ЛИ РЕЖИМ ЧП В КРЫМУ ПОСЛЕ ВЗРЫВОВ НА АЭРОДРОМЕ

Если в двух словах никто никакого ни чрезвычайного, ни еще какого-то положения в Крыму не вводил. И указ президента фейковый.

Во-первых, на бумаге, которую распространяют украинцы нет самого очевидного - штрих-кода. Им маркируются абсолютно все документы, которые проходят канцелярию президента России.

Во-вторых, указ президента (особенно такой, как о введении чрезвычайного положения) не делается на коленке, типа: «Ввожу и все. С такого-то числа на столько-то дней». Есть конкретные параметры, которые должны быть в нем отражены:

- обстоятельства, послужившие основанием (то есть почему вводится режим ЧП)

- обоснование необходимости его введения (другими словами, зачем это делается)

Фото: СОЦСЕТИ

- силы и средства, обеспечивающие режим (кто конкретно будет заниматься этим режимом ЧП - МЧС, ФСБ, КГБ, Правительство или Папа Римский)

В писульке, которую нам представляет агентство УНИАН (главное государственное информационное агентство Украины, прости, Господи) ничего этого нет.

Особое внимание стоит обратить на номер «Указа», который нам показали украинские «ньюсмейкеры»: №536 от 9 августа 2022 года.

Указа с таким номером за подписью президента не выходило. Даже на 10 августа последний указ - №529 «о временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счёта, выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями». Сами понимаете - это тоже не про Крым и ЧП.

Фото: СОЦСЕТИ

Еще немаловажно, что в самом Крыму любые новости о том, что якобы введен якобы режим якобы чрезвычайного положения опровергаются:

«Прошу не распространять украинские фейки. Доверяем только официальной информации. Никакое чрезвычайное положение никто не вводил», — написал у себя в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

Единственное, что хоть как-то можно притянуть к «Режиму ЧП» в Крыму, это то, что глава республики продлил высокий (желтый) уровень террористической опасности до 24 августа. И то - не «ввел», а именно, что «продлил». Этот режим введен в регионе еще 11 апреля.