Россияне все чаще берут в аренду игрушки и детские товары Фото: Shutterstock

LEGO НАМ СКАЗАЛО «ДО СВИДАНЬЯ»

По самому святому ударили - по детям! Рынок детских товаров одним из первых пострадал от западных санкций. Во-первых, некоторые мировые бренды - Lego, Zara Kids, H&M Next, Mothercare - приостановили работу в России или ушли насовсем. Во-вторых, из-за проблем с поставками из-за границы в стране образовался дефицит детских товаров, чем мгновенно воспользовались уже местные продавцы, взвинтив цены. Депутаты Госдумы посчитали, что некоторые товары (в их числе детская одежда и обувь) выросли в цене почти на 300%. Не случайно во многих регионах России один за другим появляются сервисы аренды детских вещей. Еще эту услугу принято называть модным словом «шеринг» (от англ. share - делиться).

Но дело тут не только в ценах. По словам экспертов, выбирая шеринг, многие руководствуются принципами разумного потребления, заботой об экологии: «совместное использование» вещей позволяет сократить производство новых товаров и снизить расход ресурсов.

НЕ ЗАХЛАМЛЯТЬ ДОМ И РАЗУМНО ТРАТИТЬ

- Мы на рынке с 2016 года и каждый год растем. Но то, что люди стали чаще склоняться к аренде вещей, - это очевидно. Раньше нашими основными рекламными площадками были «Фейсбук» и «Инстаграм» (принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена). Сейчас мы переориентировались на российские сервисы, - рассказал «Комсомолке» основатель и гендиректор сервиса аренды игрушек Toyrent Алексей Граудынь.

Эксперт разъясняет: брать детские вещи в аренду удобно и разумно, ведь малыши быстро растут и эмоционально, и физически. А значит, им постоянно требуются для развития новые игрушки.

Открываю один из сайтов аренды детских вещей. Взгляд падает на беговел (велосипед без педалей). Цена аренды - 500 рублей в сутки. Умножаем на 10 дней и получаем 5 тысяч рублей, а это, считай, цена самого беговела!

- Если арендовать сразу на неделю или месяц, цена будет существенно ниже, чем если умножать на дни. Попользоваться беговелом в течение сезона будет однозначно выгоднее, чем купить его в магазине. А на следующий сезон можно выбрать другой товар. К тому же, например, не всем детям нравятся беговелы. И аренда - это хороший способ проверить, подходит ли вам вещь, - поясняет Алексей Граудынь.

По его словам, средний срок аренды вещей (в 60% случаев) как раз и составляет месяц. А вот игрушки, как правило, берут на меньший срок - обычно на неделю. Этого хватает, чтобы ребенок наигрался и приобрел новые навыки.

Но что же делать, если ребенок не хочет расставаться с игрушкой?

- Прокатные игрушки не вызывают сильной эмоциональной связи у ребенка, но если вдруг малыш прикипел, мы рекомендуем продлить аренду на неделю или две. За месяц ребенок уже обычно полностью «остывает» к игрушке, - говорит Алексей Граудынь.

Владельцы сервисов аренды детских товаров уверены: покупать игрушки - это значит захламлять дом. Шеринг позволяет этого избежать и тратить деньги разумно. Да и природа за это только спасибо скажет. По данным зарубежных исследований, порядка 80% пластиковых игрушек оказывается на мусорных полигонах, во вторичную переработку этот пластик не идет.

А еще аренда детских вещей - незаменимая услуга для туристов или тех, кто приехал в другой город с ребенком на время.

- Игрушки, коляску, кроватку, манеж, стульчик для кормления, радионяню для ребенка - все это можно взять напрокат на месте, - поясняет Алексей Граудынь.

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА ДЕШЕВЛЕ

В советские годы тоже существовали прокаты вещей. Популярностью пользовалось, например, туристическое оборудование или раскладушки - взять на несколько дней, если приехали родственники. Но потом прокаты заглохли, и в России этот рынок сейчас развивается практически заново.

При аренде вещей можно воспользоваться не только отдельным сервисом, но и подыскать нужную вещь с помощью агрегатора. Так называют сайты, где собраны предложения как от обычных людей, так и от компаний или индивидуальных предпринимателей.

- Мы агрегатор и собираем на нашей площадке большинство арендодателей Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе - детских товаров. Представлены мы и в других городах-миллионниках, но там аренда не пользуется таким большим спросом, - рассказала «Комсомолке» сооснователь онлайн-сервиса аренды вещей Next2u Екатерина Крайванова.

По словам Екатерины, самой большой популярностью среди детских вещей на сайте пользуются медицинские весы для малышей. Их аренда на неделю обойдется всего в 500 рублей. Нужны они совсем недолго, так что покупать их большого смысла нет. В топе также рюкзаки-переноски, товары для новорожденных, детские беговые и прогулочные коляски. Их удобно арендовать на время отпуска.

Хороший спрос и на детские автокресла премиальных марок. Например, Britax. Такое кресло может стоить около 50 тысяч рублей, а бывает, что оно нужно лишь для того, чтобы привезти ребенка домой из роддома.

- Хорошая вещь для аренды - детские шезлонги и качели. Некоторые дети в них сидят, а некоторые наотрез отказываются. Одна модель может подойти, а другая – нет. Аренда – это способ проверить предпочтения ребенка, - говорит Екатерина Крайванова.

Еще одна удобная для родителей функция - подписка на долгосрочную аренду товаров.

- Механизм прост: вы ежемесячно платите определенную сумму и можете менять арендуемые товары. Например, несколько месяцев пользуешься люлькой для ребенка, а потом ребенок вырастает, и вы меняете ее на прогулочную коляску, - поясняет Екатерина Крайванова. - Долгосрочная аренда будет раз в шесть дешевле, чем та, которая традиционно размещается на сайте.

Стоимость такой услуги - от 2 до 10 тысяч рублей в месяц. Цена зависит от того, сколько вещей у вас постоянно на руках и что они собой представляют.

- Это могут быть премиум-товары по 80-100 тысяч рублей за каждый, тогда подписка будет дороже. Аренда товаров среднего класса - стоимостью 30-50 тысяч рублей - выйдет дешевле, - поясняет Екатерина Крайванова.

При аренде вещей можно воспользоваться не только отдельным сервисом, но и подыскать нужную вещь с помощью агрегатора. Фото: Shutterstock

КЛИЕНТЫ С РУБЛЕВКИ

- Многие относятся к б/у товарам к брезгливостью и пренебрежением. Вы с этим сталкиваетесь? – спрашиваю Екатерина Крайванову.

- Всегда есть люди с предубеждениями, от этого никуда не деться. Есть те, кто будут кипятить вещь, если она упала на пол, даже если ребенку уже 4 года. При этом никого не смущает, когда люди ездят с ребенком в такси и пользуются там автокреслом. Или берут в отеле в аренду детскую кроватку. Те, кто пользуется нашим сервисом, относятся к аренде совершенно спокойно, - говорит Екатерина.

По словам моей собеседницы, клиенты сервиса - люди в основном не бедные, средний класс и выше.

- Был случай, когда у нас арендовали дорогую коляску Thule. Причем брали всего на несколько недель, и аренда в этом случае получалась не особо выгодной - примерно половина стоимости коляски. Курьер, который доставлял коляску арендатору, вернулся крайне удивленный. Оказалось, что отвозил он ее в шикарный дом на Рублевке. Мы потом поговорили с этим клиентом и спросили, зачем он арендовал коляску, если спокойно может позволить себе ее рпиобрести. Нам ответили: «мы не хотим лишних покупок и перепотребления». Это был адепт разумного потребления, для нашей страны это пока уникальная штука, но иногда встречается, - рассказывает Екатерина Крайванова.

А вот люди с невысокими зарплатами как раз предпочитают товары покупать.

- Семь лет назад, на заре нашего сервиса, у нас была гипотеза, что нашими клиентами будут люди с доходом ниже среднего, которые захотят сэкономить. Но мы очень быстро поняли, что это не так. Людям с невысокими доходами важно владеть вещью - пусть она будет валяться, зато она у меня есть. А когда у человека более стабильная финансовая ситуация, он понимает, что ему лишние вещи просто не нужны, - поясняет Екатерина Крайванова.

Кстати, аренда детских вещей – хороший способ не только сэкономить, но и заработать. Кто-то сдает одну вещь, а некоторые поставили это дело на поток.

- Например, в карантин у нас был частный арендодатель, который сейчас вырос до индивидуального предпринимателя с достаточно большим выбором вещей напрокат, - говорит Екатерина Крайванова. - В пандемию его сократили на работе и прокат товаров позволил ему выжить.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Что с дезинфекцией?

- Товар попадает к клиенту только после контроля безопасности. Вначале мы чистим или стираем вещь, которая была в аренде, потом с помощью пара и дезинфектора убиваем 99% бактерий и микроорганизмов, потом проводим кварцевание. И, наконец, запечатываем товар, чтобы обезопасить его во время доставки. Для сравнения, многие, кто покупает игрушки в магазинах, не дезинфицирует их, принося домой, - говорит Алексей Граудынь.

А если ребенок сломал игрушку?

Тут у каждого сервиса могут быть свои условия.

Например, в Toyrent при аренде залог отдавать не надо. Просто подписывается договор с паспортными данными клиента и акт приема-передачи товара, где указана его оценочная стоимость. Если вы сломали вещь, то придется заплатить ее оценочную стоимость. При этом цену аренды у вас вычтут. То есть в худшем случае вы заплатите за вещь столько, сколько она стоит в магазине.

На сервисе Next2u залог зачастую берут. И если вещь сломали, то вначале арендодатель и арендатор пытаются договориться самостоятельно. Если договориться не получилось, то стоимость вычитается из залога.

Есть и еще один вариант - когда сервис страхует сделку. Тогда залог оставлять не надо, и в случае поломки раскошеливаться не придется - компенсацию выплатит агрегатор.

ЧТО ПОЧЕМ

Цены на прокат детских вещей

Товар За три дня, руб За неделю, руб За месяц, руб

Автокресло 600 1000 1800

Беговел 500 800 1300

Самокат 600 900 1200

Электрокачели 800 1300 2000

Прогулочная коляска 900 1400 2000

Весы для новорожденных 500 700 900

Манеж-кровать 600 1000 1500

Радионяня 500 700 1000

Велосипед (до 3 лет) 600 900 1500

Ходунки-каталка 500 700 1000

Развивающие игрушки 200 300 500

По данным сервиса Toyrent. Указаны стартовые цены.

КСТАТИ

По данным сервиса Next2U.ru, в 2021 году детские вещи оказались в списке одних из самых востребованных для аренды. Количество запросов в этой категории стало больше в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.