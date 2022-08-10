Минобороны анонсировало проведение в Подмосковье Первого Международного антифашистского конгресса

На брифинге иностранным военным атташе рассказали о порядке проведения предстоящей конференции по безопасности, Форума и Игр

Минобороны России собрало на брифинг иностранных атташе, чтобы рассказать им о порядке работы делегаций стран на X Московской конференции по международной безопасности, что откроется 15 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Заместитель Министра обороны России Павел Попов сообщил, что масштабные мероприятия Форума пройдут на объектах парка «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка, на территории военные округов и на Северном флоте.

«На Форуме можно будет ознакомиться с передовыми техническими решениями и перспективными разработками предприятий оборонно-промышленного комплекса России, обсудить перспективы расширения военно-технических связей, а также вопросов сотрудничества в области обороны государств и обеспечения их национальных интересов. На сегодняшний день 72 государства подтвердили участие своих официальных военных делегаций в мероприятиях Форума. Они увидят образцы своей продукции военного назначения более 1500 предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Будут продемонстрированы разработки в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий», - перечислил Попов.

Генерал армии отметил, что помимо широкого спектра тематических экспозиций, насыщенной научно-деловой программы, включающей 289 мероприятий, в рамках форума «в условиях современной военно-политической обстановки Министерством обороны принято решение о проведении Первого Международного антифашистского конгресса, целью которого станет противодействие фальсификации истории и героизации фашизма».

Также в Алабино пройдет динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники. Площадкой, вызывающей интерес станет презентация возможностей вооружений и военной техники в рамках проведения Международных армейских игр, что начнутся на полигоне в Алабино 13 августа.

«Несмотря на беспрецедентные попытки Запада организовать изоляцию России и других суверенных государств, география Армейских игр продолжает расширяться – 34 конкурса спланировано провести на территории трех континентов. В этом году Игры принимают 12 государств: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан; впервые – конкурс «Снайперский рубеж» пройдет в Южной Америке – принимающей стороной станет Венесуэла. Всего для участия в Играх заявлено более 260 команд из 35 стран численностью более 6 с половиной тысяч человек. Эти страны представляют население более 4-х млрд населения Земли, - обратил внимание Попов.

Кстати, в Минобороны отметили, что дебютантами этого года станут команды из Руанды и Боливии.

Заместитель Министра обороны России Александра Фомин обозначил цели Форума: «обмен экспертными мнениями и оценками по актуальным вопросам безопасности, доведение правдивой информации о действиях России на международной арене, а также истинные причины сложившейся геополитической ситуации в мире».

Фомин также анонсировал выступление Министра обороны России Сергея Шойгу по ключевым проблемам глобальной и региональной безопасности, которым традиционно открывается конференция.

Он еще уточнил, что в рамках пленарных заседаний по отдельным темам региональной повестки с докладами выступят представители Главного оперативного и Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны отметили, что на конференции намерены детального обсудить вопросы стратегической стабильности безопасности в Азиатского-Тихоокеанском регионе, Африки на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки и на Европейском континенте. Запланированы выступления глав военных ведомств и руководителей международных организаций, авторитетных экспертов в области безопасности.

Кстати, в этом году для удобства глав оборонных ведомств и других высоких делегатов помимо личного прибытия на конференцию предусмотрены и другие форматы участия, а именно: в режиме видео-конференц-связи или представления на пленарных заседаниях заранее записанных видеообращений.