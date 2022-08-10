ОК: Каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях специальную карту

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В исследовании приняли участие 1050 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета.

48% пользователей Рунета считают, что знают основы финансовой грамотности, и оценивают свой уровень как средний. Только начинают изучать тему финансов 23% опрошенных, совсем не интересуются этой темой 19%, высоко свои знания оценили лишь 10%. Интересно, что среди респондентов, которые считают свой уровень знаний высоким, больше всего пользователей от 18 до 24 лет (24%).

О том, как распоряжаться деньгами, чаще всего узнают из обсуждений с близкими (28%), статей в интернете (28%), а также авторских блогов и публикаций в социальных сетях (26%). При этом только 6% опрошенных приобретают курсы по финансовой грамотности, а каждый третий (31%) не предпринимает вообще никаких действий для повышения знаний в этой области.

«В последние несколько лет повсеместно рассказывают про правильное управление финансами. Однако до сих пор больше половины россиян не имеют сбережений, — отметил генеральный директор «Сравни» Сергей Леонидов. Вне зависимости от размера зарплаты важно откладывать от 10 до 30% дохода. Финансовая подушка должна покрывать обязательные расходы за три-шесть месяцев. Даже если есть подушка безопасности, не стоит пренебрегать оптимизацией расходов и финансовой дисциплиной».

Согласно опросу, каждый третий респондент (33%) становился жертвой мошенников в интернете или сталкивался с обманом своих близких. Интересно, что чаще всего от действий злоумышленников страдают пользователи от 18 до 24 лет (45%) и от 45 до 54 лет (39%).

В топ-5 советов пользователей о том, как защититься от мошенничества в интернете, вошли: не вводить банковские данные на сомнительных ресурсах (63%), не отвечать на сообщения незнакомцев (51%), переходить только на защищенные сайты (39%) и скачивать программы только с официальных сайтов (36%), а также пользоваться антивирусом (29%). При этом 21% респондентов считают, что лучше вообще не оплачивать покупки через интернет, а 8% – что оплата заказов сразу полной суммой, а не частями, поможет не стать жертвой обмана.

«Мы в ОК постоянно заботимся о безопасности наших пользователей и напоминаем, что не нужно сообщать никому, даже родственникам и друзьям, свои персональные данные, поскольку ими могут воспользоваться мошенники. Не следует также доверять незнакомцам в интернете, даже если ситуация выглядит срочной. Мошенники маскируются под знакомых, модераторов социальной сети или сотрудников банка. Если сотрудник банка первый звонит и сообщает о подозрительном платеже с карты, нужно положить трубку, а потом перезвонить в службу поддержки, который можно найти на официальном сайте банка, и уточнить информацию о списании денег», – комментирует Александра Сватикова, эксперт по информационной безопасности в Одноклассниках.

Исследование ОК и «Сравни» показало, что каждый пятый пользователь Рунета использует для покупок в интернете и соцсетях только специальную карту (24%), одной и той же картой оплачивают все покупки 48% пользователей, не совершают покупок в интернете вообще 28% опрошенных.

В этом году самыми популярными банковскими продуктами оказались дебетовая карта (32%), вклад (23%), кредитная карта (21%), кредит (15%), менее популярными — заем (5%) и ипотека (4%). При выборе банка для оформления финансового продукта чаще всего ориентируются на репутацию и надежность банка (63%), выгодные предложения (35%), а также отзывы и советы семьи и друзей (28%).

Наиболее популярными способами связи все еще остаются мобильные приложения (46%) и личные визиты в отделения (42%). При этом женщины предпочитают очное общение с сотрудниками банка больше (49%), чем мужчины (34%). Только 5% респондентов общаются со своим банком через социальные сети. Однако среди более молодой аудитории – от 18 до 34 лет – коммуникация с банками через аккаунты в социальных сетях значительно популярнее (7%), чем среди более взрослых пользователей – от 45 лет (2%), что может означать рост доверия к этому способу получения банковской информации.

«Сравни» – лидирующий финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и других финансовых продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 14 миллионов пользователей. «Сравни» входит в топ-5 самых популярных банковских сайтов в России (Similarweb, ноябрь 2021 года). По данным исследовательской компании Ipsos Group, «Сравни» – площадка №1 по продаже полисов ОСАГО.