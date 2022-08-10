Донбасс Православный надеется и верит

Восстановленный храм в Горловке.

28 июля жители Донецкой Народной Республики отпраздновали светлый праздник - День Крещения Руси. В храмах прошла праздничная литургия. Там, где не было обстрелов, верующие смогли выйти на улицы с крестными ходами. Для людей это большой праздник, в который они ходят в церкви, молятся о мире и благополучии близких, проводят время в кругу родных.

- Долгое время мы были разделены со своими семьями линией фронта, а сейчас, когда многие города освобождены, мы можем видеться с дорогими нам людьми. Моя сестра с тетей жили в поселке под Волновахой, мы редко встречались, - говорит макеевчанка Ольга Юдина. - Как только их поселок освободили, они приехали ко мне. В этот светлый праздник из-за обстрелов мы не смогли поехать в храм, но провели время вместе.

В Донецке главные торжества прошли в Свято-Владимирском храме. Литургию здесь провел митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. А ровно в полдень небо над храмом огласил колокольный перезвон.

- Мы недавно обвенчались, - рассказывает жительница Донецка Виктория Степченкова. Она с мужем Сергеем пришла в этот день в храм, чтобы отстоять литургию. - Сергей более воцерковленный, чем я. Говорит, что скоро пойдет участвовать в спецоперации, потому и настоял, чтобы было венчание. Буду ждать его с победой, ходить в храм, молиться. Только в этом и вижу спасение от тревог.

ХРАМЫ БУДУТ ВОССТАНОВЛЕНЫ

К сожалению, украинские агрессоры не прекращали обстреливать территорию республики и в этот святой день. Прихожане давно заметили, что именно в большие церковные праздники боевики палят по городам и поселкам сильнее обычного.

- Сколько нам довелось пережить за годы этой жуткой беспощадной войны! Наш Донбасс сполна на себе прочувствовал ее молот, все свойственные ей беды, горе, лишения и скорбь, - отметил в своей проповеди митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион. - Однако наш край, известный всему миру своей трудовой славой, в эти годы лихолетья и нестроения, показал, что мы совершенно не напрасно именуемся Донбассом Православным.

За время конфликта в Донбассе украинскими боевиками было уничтожено 44 храма и монастыря. Многострадальный Иверский монастырь, на кладбище за донецким аэропортом, украинские боевики буквально изрешетили. Однако, несмотря на это, несколько раз в год в храме проходили богослужения, на которые собирались десятки жителей прифронтового района.

- Это особенное место, которое, несмотря на свое состояние сегодня, дает силы и веру, - говорит житель микрорайона Октябрьский Илья. - Мы очень обрадовались, когда узнали, что Россия поможет восстановить Иверский монастырь.

ОБЖИГАЯ РУКИ СПАСАЛИ ИКОНЫ

Благовещенский храм в Горловке - еще одно намоленное место, разрушенное украинскими боевиками. Обитель была сожжена летом 2014-го. Прихожане, обжигая руки, спасали иконы и антиминс - сердце храма.

В прошлом году храм был полностью восстановлен и освещен. По окончании литургии архиепископ Варнава поздравил митрополита Горловского и Славянского Митрофана с освящением храма.

- Этот храм стал символом объятого войной, но духовно не сломленного Донбасса. Здесь мы видим все новое - от стен до подсвечников и ковровых дорожек. Прежнего уже ничего нет: все было уничтожено огнем. Храм был возрожден из руин, из пепла в еще лучшем виде, чем он был раньше, - сказал архиепископ Варнава.

Восстановление деревянного храма началось в 2017 году. 5 января 2018 года в подвальном цокольном этаже прошло первое богослужение. Новый храм больше и на семь метров выше сгоревшего. Его высота около 30 метров. Храм возведен без единого гвоздя по старинным плотницким технологиям.

Кроме того, сейчас в ДНР проводятся работы по восстановлению храма Святителя Николая Чудотворца, разрушенного в результате артиллерийских и минометных обстрелов украинских боевиков. Военнослужащие Центрального военного округа совместно с местными жителями приступили к первому этапу работ.

В Донецкой Народной Республике идет восстановление храма Святителя Николая Чудотворца.

ЛЮДИ МОЛЯТСЯ О МИРЕ

Жители Донбасса уверены, что их молитвы о мире будут услышаны и настанет день, когда над головой будет мирное небо, а все разрушенное, в том числе и храмы, будут восстановлены.

- За годы войны многие стали более трепетно относиться к вере, все молятся о мире. В большие праздники мы становимся по-особенному едины, - говорит дончанин Станислав. - Да и вообще, все, что с нами происходило и происходит, сплотило нас, люди помогают друг другу во всем - и вещи беженцам собирают, и воду бабушкам таскают, люди более светлыми стали. Мы надеемся, что горести вскоре будут позади, все будет хорошо, ведь с нами Бог.

- Уверена, что разрушенные храмы будут восстановлены. Россия говорит о планах помочь Донбассу. Более того, в некоторых храмах уже ведутся ремонтные работы, - отмечает дончанка Анна Ивановна.Донбасс Православный

Денис Пушилин, глава ДНР:

- В Москве, Донецке, Луганске и в Минске отметили Крещение Руси. Мы - братья по вере, истории, культуре. И нет ценнее этих уз. Князь Владимир стал первым собирателем русских земель, он объединил разрозненные территории, понимая, что в этом залог мощи и процветания Руси. Эту мудрость он передал и нам, завещая хранить мир и единство между собой.

СПРАВКА «КП»

28 июля в России отмечается День Крещения Руси. В 2010 году празднику придали статус памятной даты. Для православный христиан этот день связан с установлением христианства на Киевской Руси. В 988 году князь Владимир крестился вместе со своим войском в водах Днепра и объявил православие государственной религией. Церковь почитает Владимира как равноапостольного. Для светских людей смысл этого праздника в укреплении государства. Ведь вместе с православием на Русь пришла письменность, стал доступен опыт государственного управления Византии, упрочились торговые связи с этой сверхдержавой Средневековья.