Дети Донбасса во время встречи с Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Фото: Московская патриархия

О вере, о счастье

- Эти дни в Москве мы будем помнить всегда, - так поблагодарила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 14-летняя донбасская школьница Ангелина Речняк на встрече в Сергиевском зале храма Христа Спасителя. Девочка вместе с другими воцерковленными подростками из ДНР и ЛНР приехала в российскую столицу, чтобы поучаствовать в праздновании Дня Крещения Руси.

Он для ребят начался с посещения патриаршего богослужения в Успенском соборе Московского Кремля, крестного хода и молебна у памятника крестителю Руси князю Владимиру на Боровицком холме. А потом была памятная встреча с Патриархом и экскурсия по его резиденции и храму в Переделкине.

- Для меня большая радость встретиться с вами, потому что все, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области - тех мест, где сегодня страдают люди, - меня очень тревожит и ранит мое сердце, ведь весь народ православный, который там живет, это чада Московского патриархата, - обратился к ребятам Патриарх Кирилл. - Кто-то это признает, с радостью исповедует и участвует в жизни нашей церкви, кто-то пошел по пути незаконного раскольнического отделения от нашей церкви, но каждому Бог судья, а для Патриарха все православные на Украине - это его дети, близкие его сердцу. И, конечно, у меня особое отношение к Донбассу, Луганской Республике, к тем людям, которые испытывают особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, происходящими в этой части мира.

С владыкой ребята много говорили о вере, о счастливой жизни.

- Если ты живешь по Божиему закону, ты будешь счастливым в личной, семейной жизни, у тебя будет хорошая семья, дети, у тебя будет надежда на будущее, - наставлял детей Патриарх Кирилл, который лично благословил маленьких донбасских гостей.

- Получить благословение владыки для наших воцерковленных ребят - настоящее чудо. Когда мы делились впечатлениями, все они говорили, что служба в Успенском соборе, встреча с Патриархом Кириллом стали для них началом новой жизни. Многие из них даже выходили из зала со слезами на глазах, - рассказала «КП» методист Донецкого республиканского дворца детско-юношеского творчества Ирина Берестюк, сопровождавшая детей. - Каждый из нас ощутил, что мы не одни: Россия и Русская православная церковь заботятся о нас и духовно поддерживают.

Что понравилось? Все!

Ангелина говорит, что в Москве ей больше всего понравилось Переделкино, район, где жили ребята. А еще - мастер-классы по разным видам ремесел, которые для них организовала принимающая сторона, океанариум и фильм, который посмотрели в кинотеатре «Художественный».

Другую юную гостью, девятиклассницу Владиславу Овчинникову, поразила сама Москва своей красотой. Эти незабываемые впечатления - самые сильные в ее жизни и помогут забыть о пережитых ужасах.

- Я уже десять лет занимаюсь народными танцами, получила значок ГТО, углубленно изучаю английский и немецкий языки. Люблю фотографировать и домой привезу снимки, которые будут напоминать об этой поездке в Россию, - поделилась девочка. - Мне нравится, как все взрослые вокруг внимательно относятся к нам, как заботятся о нас. Я мечтаю стать общественным деятелем в сфере экологии Донбасса, а еще - вновь приехать в Москву.

14-летний Арсений Омельченко хочет стать программистом и увлекается баскетболом. На вопрос, что ему больше всего понравилось в Москве, отвечает

просто: «Все!» Обзорная экскурсия по столице, прогулка по Кремлю, Пушкинский музей и, конечно, парк «Зарядье».

- Самое глубокое впечатление оставила служба в Успенском соборе Московского Кремля и посещение самого Кремля: он гораздо более красивый и величественный, чем на фото, - сказал «КП» подросток. - Мне приглянулись открытость, готовность прийти на помощь и доброта всех людей, с кем мы общались в Москве. Теперь я мечтаю только о том, чтобы война в Донбассе скорее закончилась и все народы жили в мире.