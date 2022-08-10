Им никогда не повзрослеть

Марш-реквием молодогвардейцев у американского посольства в Москве. Фото: Пресс-служба МГЕР

130 жертв

На фотографии в руках молодогвардейца - шестилетняя Саша Коваленко, убитая украинским снарядом 23 августа 2014 года. Саша вместе с родителями и сестрой Кристиной, которая была старше ее всего на 5 лет, погибла дома, когда снаряд, пущенный со стороны украинских позиций в сторону жилых кварталов, попал в их комнату. Взрослых и Кристину убило сразу. А Саша умерла в больнице: один осколок застрял в голове девочки, другой почти отсек руку, третий попал в живот.

К великому ужасу, таких историй немало: за последние восемь лет агрессия со стороны Украины унесла 130 детских жизней. 27 июля, в День памяти детей - жертв войны в Донбассе, активисты «Молодой Гвардии Единой России» почтили память каждого убитого в украинских обстрелах ребенка. Больше 100 молодогвардейцев прошли по улицам Москвы, держа в руках детские портреты. Финальной точкой в марше-реквиеме стали мини-митинги на площадях, названных недавно в честь ДНР и ЛНР. На первой находится посольство США, на второй - Британии: стран, которые все эти годы вооружают украинский режим. В мероприятии приняли участие посол ДНР в России Ольга Макеева, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие политические и общественные деятели.

- С 2014 года украинские войска ежедневно бомбят города и поселки Донецкой и Луганской Народных Республик, снаряды и оружие им поставляют страны НАТО, - сказал член координационного совета «Молодой Гвардии Единой России» Павел Кутузов. Он - среди вышедшей на улицы сотни активистов и у него в руках - портрет убитого ребенка из Донецка. - Артиллерийские обстрелы каждый день разрушают дома, убивают детей и взрослых - простых мирных жителей. Чтобы защитить их, Россия проводит специальную военную операцию, а мы своей акцией хотим выразить поддержку народу Донбасса.

По дороге к посольствам к колонне молодогвардейцев присоединялись прохожие. Другие одобрительно аплодировали.

- Очень важно, чтобы западные политики увидели лица детей-жертв из Донецка, Луганска и других городов Донбасса и поняли, что на самом деле творят укронацисты, - прокомментировала москвичка Наталья Здобнова.

Белые шары с синими птицами

- Мы пришли сюда почтить память погибших детей Донбасса и заявить всем причастным к зверствам украинской армии, что каждый из них ответит за свои поступки. Мы вам никогда не простим погибших детей ДНР и ЛНР, - добавил член политсовета «Молодой Гвардии Единой России» Дамир Утарбеков, когда молодогвардейцы выстроились у наглухо закрытых ворот британской дипмиссии. - Бесчинства украинских националистов необходимо остановить как можно скорее! Кровь убитых детей и мирных жителей - на руках сформированного Западом украинского режима и его продажных лидеров.

У посольства США на площади Донецкой Народной Республики молодогвардейцы установили памятную доску «Ангелы Донбасса» с именами погибших в обстрелах детей.

В память о них в небо выпустили 130 белых воздушных шаров с логотипом Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе - синим журавликом-оригами.

КСТАТИ

Каждый житель России, который скорбит по погибшим от рук украинских националистов детям Донецка и Луганска, может зажечь виртуальную памятную свечу на сайте «Аллея ангелов», где собраны истории жертв военных преступлений киевского режима.