Собрали 9 миллионов рублей

Вероника.

- Популярные блогеры объединили усилия, чтобы помочь детям вернуться в мирное время - ходить в школу, делать уроки и радоваться жизни, несмотря на все лишения, которые выпали на их долю, - рассказали в ОНФ.

Папа погиб, защищая Родину

Сбор для детей организован по просьбе донецкого благотворительного фонда «Рука помощи», который помогает жителям Донбасса, потерявшим в ходе военных действий членов семьи.

- На данный момент у фонда более 1300 подопечных, которых нужно собрать в школу, - говорят в ОНФ. - В их числе дети, ставшие инвалидами в результате действий ВСУ и нацистских формирований. Закупки велись в соответствии с персональными нуждами каждого ребенка.

13-летняя Дарья из Ждановки осталась без папы. Он погиб в боях за республику летом 2014-го.

Дарья.

- В моей памяти сохранились воспоминания, как меня и маму папа провожал на поезд в Москву. 19 июня 2014 года моего папы не стало. Я его тогда видела в последний раз. Он защищал нашу родину и погиб в поселке Ямполь, - вспоминает Даша. - После школы я хочу поступить в медицинский университет или на журналиста. В свободное время я увлекаюсь танцами и вокалом.

Вероника из Енакиева окончила второй класс с отличием и похвальной грамотой. Девочка любит рисовать, занимается самбо и дзюдо. Но, к сожалению, из-за боевых действий она не может пока посещать занятия.

- Когда мне был один годик, мой папа Саша ушел на войну. Но он больше не вернется. Я так хочу, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир, - говорит Вероника.

Мамы говорят

Дарья Стабецкая.

Блогер с миллионной аудиторией Дарья Стабецкая воспитывает пятерых детей. Девушка рассказывает, что сама нередко оказывалась в непростых ситуациях.

- Для меня очень важно помочь этим детям, они находятся в крайне тяжелом психологическом и материальном состоянии, - уверят она.

Юлия Дубинина.

- Чужих детей не бывает, - подхватывает блогер Юлия Дубинина. - Громко, конечно, сказать: если не мы, то кто? Но если каждый будет говорить, что «кто-то другой, наверное, должен помочь», тогда помощь не состоится. У нас у каждого из Совета блогеров есть дети, многие многодетные мамы. Для нас проблема детства - больная тема.

- Я могу представить боль, которую испытывают люди, которые там находятся, - подключается тревел-блогер Алла Лагутина, тоже мама. - Эти деньги - помощь не только материальная, а и энергетическая, духовная. Потому что мы от всей души помогаем. Это диктует наше человеческое «я», и по-другому ты поступить не можешь. Просто потому, что не можешь по-другому жить. Я и стала блогером, потому что боль людей - это моя боль. Мы неделимы. Мы единый народ и обязаны друг другу помогать.