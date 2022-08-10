Педагогам - знания, ученикам - польза

Побывавшие в «Сириусе» донбасские педагоги поделились с «Комсомолкой» впечатлениями.

Школьники Донбасса с 1 сентября будут учиться по российским стандартам образования. Но пока у ребят каникулы, их учителя сели за парты, чтобы получить новые знания о том, как раскрывать детские таланты. 150 педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик приехали на практикум наставников в образовательный центр поддержки одаренных детей «Сириус» в Сочи. Педагоги Донбасса впитывали полезные знания, которыми с ними делились сильнейшие преподаватели России. Участвовали в мастер-классах, практикумах, мозговых штурмах. Для учителей были организованы сессии профессионального развития, экскурсии и творческие встречи. Поездка получилась насыщенной. Побывавшие в «Сириусе» донбасские педагоги поделились с «Комсомолкой» впечатлениями.

- Этот практикум дал мне новые образовательные инструменты, которые в дальнейшем я буду использовать в работе, - сказала учитель математики Анастасия Хмылова. - Например, методики по преподаванию математики, которая не всем детям легко дается. Мне показали, как можно интересно преподнести язык цифр и уравнений и вовлечь ребенка. У нас в школе таких практик не было никогда. Еще отметила для себя дистанционные курсы с возможностью пройти тесты на проверку знаний. Такая форма обучения будет полезна не только детям, но и педагогам. Если будет возможность, хотелось бы приехать сюда снова, на другие практикумы. Новые знания помогают расти учителям, а значит, и школьникам.

- Меня удивило, какую огромную поддержку получают одаренные дети и их педагоги на федеральном уровне, - подхватила заместитель директора Брянковской специализированной школы Елена Дорошенко. - У нас тоже много одаренных детей, они участвуют в олимпиадах, но на городском и республиканском уровнях. Теперь же перед ними откроются уникальные возможности. Для нас важно встроиться в общероссийскую систему образования. Тем более для этого есть мотивация - гранты и премии, которые могут получить дети за успешную учебу. Мы надеемся, что дети из республик получат поддержку, у них появится стимул для развития и получения знаний. Я приеду в свою школу, и обязательно составим с ребятами заявки, чтобы попасть в «Сириус» на обучение.

- Я рада, что мне удалось попасть в центр поддержки одаренных детей «Сириус». Это, пожалуй, лучшая не только в России, но и в мире учебная площадка для школьников и педагогов. Много знаний, много творчества, много разнообразных педагогических секретов узнали за три дня. И наконец смогли немного отдохнуть от военных действий и поняли, что наша профессия сегодня как никогда нужна, - прокомментировала учитель биологии Екатерина Агака.

КСТАТИ

Аналог «Сириуса» в скором времени может появиться в Донецке. О создании здесь такого же, как в Сочи, образовательного центра договорились председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Образовательного центра Елена Шмелева и глава ДНР Денис Пушилин.