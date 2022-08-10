Алла Пугачева выступила с громким заявлением после расставания с Максимом Галкиным

Примадонну растрогали слова супруга Фото: Евгения ГУСЕВА

Алла Пугачева заговорила о личном. Примадонна лично вышла на связь с поклонниками и высказалась о пятом муже Максиме Галкине, за которым замужем 20 лет.

Алла Пугачева обменялась с мужем Максимом Галкиным трогательными признаниями в любви. Несколько дней назад Примадонне пришлось расстаться с юмористом.

Отец семейства уехал на заработки. Из-за плотного графика артист уже несколько дней не виделся с семьей. Шоумен признался, что очень скучает по Алле Борисовне и детям. "На пару дней отъехал, а уже скучаю", - признался артист.

Примадонну растрогали слова супруга. В ответ 73-летняя пенсионерка опубликовала видео, в котором вместе с детьми Лизой и Гарри передала привет мужу и публично призналась ему в любви.

На певице была элегантная кепка, белые брючки и длинная черная накидка в пол. Пугачева бодро шла по побережью. Знаменитость сообщила, что очень ждет возвращения супруга. Наследники в этот момент помахали отцу рукой в камеру.

"Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", - поведала Алла Борисовна.

"До встречи, любимые!" - ответил шоумен близким.

Стоит отметить, что на днях появилась информация о том, что Пугачева и дети к сентябрю вернутся в Россию. Правда, никто в окружении звезды пока что не может назвать точный день, когда это произойдет. По слухам, она приедет за несколько дней до начала нового учебного года.