Остановлены поставки тех кормов, которые хоть и ходовые, но вполне заменимы похожими Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владельцы собак и кошек встревожены. Компания Purina (входит в Nestle) объявила, что приостанавливает выпуск в России и продажи кормов Friskies, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet, Darling Dog.

- В связи со сложностями с логистикой сырья и упаковочных материалов мы приоритезировали поставки основного ассортимента кормов для домашних животных. Мы также продолжаем поставки специализированных кормов для домашних животных и ветеринарных диет, - получила «КП» официальный комментарий от пресс-службы компании.

Как владелец собаки и кошки, могу подтвердить - катастрофы это не сулит. Остановлены поставки тех кормов, которые хоть и ходовые, но вполне заменимы похожими. Те же корма от Purina, которые заменить сложно как более специфические — например, если у тебя больное животное и ему нужна особая диета, и попробуй еще под нее подбери то, что зверюшка будет есть и морду не воротить, - остаются.

Как утверждают в компании, продолжат продаваться в России корма линеек Pro Plan, Purina One, Purina One Dog, а также популярный корм для кошек Felix (он один из самых бюджетных).

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ТРЕВОГИ

В марте среди владельцев животных была настоящая паника — импортные звериные корма скупали активнее, чем гречку. Боялись ухода зарубежных производителей и резкого роста цен.

Пока массового исхода зарубежных производителей кормов так и не произошло. Но заявление Purina все же тревожит как своего рода первый звоночек.

Как утверждают в российском Минсельхозе, бояться нечего. Производство кормов для домашних животных в нашей стране в прошлом году выросло на 10,8%, а за первую половину нынешнего — еще на 8%.

- Объемы выпуска не только обеспечивают основную часть внутренних потребностей, но и позволяют экспортировать эту продукцию в другие страны. Сегодня в данном сегменте работают более 190 предприятий из 50 регионов России, - сообщают в ведомстве. - В том числе за последние годы свое производство в нашей стране локализовали многие иностранные компании. Уход с российского рынка отдельных импортных брендов дает стимул отечественным производителям и дальше расширять ассортимент и наращивать мощности.

Все это, конечно, здорово. Но есть небольшая деталь. Транснациональные монстры, включая Mars (корма Pedigree, Chappi, Whiskas, KiteKat, Royal Canin, Perfect Fit и т. п.) и Nestle (та самая Purina) до 80% своей продукции, которая продавалась в России, на российских же заводах и выпускали. И статистика учитывает эти корма как отечественные. А если у них будут сложности?

ПОКУПАЙ РОССИЙСКОЕ?

В апреле я взяла щенка. Заводчица порекомендовала новый отечественный сухой корм суперпремиум класса, на который она сама перешла, поскольку подобный импортный стал стоить «как крыло самолета». Ингредиенты российские, цена очень приятная. Единственный минус — корм в порядке тестирования поступал только питомникам. Но в начале мая объемы выпуска обещали расширить, и он должен был появиться в обычной продаже.

Корм действительно оказался очень хорошим. Но в продаже не появился ни в начале мая, ни в начале июня. Там до сих пор, уже в середине августа, на сайте висит - «Скоро в продаже».

- Потерпите немного, скоро появится, - заверяли меня в клиентской службе предприятия.

Я-то потерплю. А щенка кормить надо. Пришлось перевести его на импортный корм, подорожавший с конца зимы в два раза. Зато — есть во всех крупных «собачьих» магазинах.

- Чисто отечественное производство все же расширяется, - комментирует ситуацию руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова. - “Мираторг” удачно воспользовался ситуацией, чтобы увеличить производство и расширить линейку своих кормов для животных. Он их начал выпускать еще несколько лет назад, но на рынке продукция была представлена слабо (в основном продавалась в магазинах самого “Мираторга” или онлайн – Ред.). Еще пример – предприятие Альфа Пет в Подмосковье, оно по швейцарской технологии делает холистики (это такой очень крутой вид корма, который до сих пор был в основном импортным – Ред.) и специализированные корма.

Как объясняют эксперты, у российских производителей сложностей сейчас чуть ли не больше, чем у зарубежных. Главная из которых – чтобы совершить прорыв и “воспользоваться ситуацией”, требуются немалые затраты. А те же меры господдержки как обычным сельхозпроизводителям предприятиям по выпуску кошачьей и собачьей еды не светят.

Весной владельцы животных испугались прежде всего исчезновения более дорогих кормов - премиум и суперпремиум класса, холистик – а также специализированных и диетических. Эти ниши и закрывали в основном зарубежные компании.

- Производство таких кормов в России требовало крупных вложений в производство или в его модернизацию, - объясняет Дарья Акимова. - Особенность современных качественных кормов заключается в том, что для их приготовления используется не какая-то мясокостная мука, а свежие ингредиенты, в том числе, мясо. То есть те же продукты, которые ест человек. А у нас в основном использовалась устаревшая экструзионная технология переработки сухих ингредиентов.

Эх, не случайно эксперты рассказывают, что россияне скорее готовы потратиться на качественную еду для своих домашних питомцев, чем для себя…

ЧТО В ИТОГЕ

По данным аналитиков исследовательской компании NTech, на корм для собак цены в среднем с зимы выросли до 30%, на корм для кошек чуть меньше. И скорее всего, будут расти дальше. Вместе с ценами на мясо, витамины и прочие качественные ингредиенты. И это главная проблема.

-Конечно, каждое сообщение о том, что тот или иной производитель уходит с рынка, влияет на остальных игроков и пугает потребителей, - говорит Дарья Акимова. - Но все же дефицита кормов не наблюдается, выбор есть. А ведь вспомним, в начале весны 2022 года были опасения, что корм может вообще пропасть с полок.